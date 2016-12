Maeştri bucătari şi reţete estivale internaţionale, la Mamaia

Sub titulatura Hello Cuisine se vor întruni, pe 8 august, la Mamaia, într-un eveniment cu totul special, dedicat gurmanzilor şi pasionaţilor de gastronomie şi moderat de Hello Events, maeştri bucătari de renume, care se vor întrece în măiestrie culinară, pricepere şi imaginaţie. Gazda competiţiei care se va desfăşura în faţa publicului va fi Hotelul Savoy din staţiunea Mamaia, unde participanţii la concurs vor prepara reţete estivale internaţionale, specifice ţărilor de origine. Unul dintre bucătari va fi Horia Vîrlan, prezentatorul cunoscutei emisiuni TV „Cireaşa de pe tort”. Maestru în arta culinară, acesta găteşte o multitudine de reţete, de la bucătăria franceză, românească, pînă la preparate englezeşti şi orientale. Alţi doi bucătari vor găti reţete din bucătăria sârbească şi libaneză, toţi participanţii la competiţie urmînd să se fotografieze alături de public şi să le vorbească celor prezenţi despre stilul lor gastronomic şi despre noile tendinţe culinare.

În cadrul aceluiaşi eveniment vor fi prezenţi şi specialişti în fitness, care le vor explica participanţilor la eveniment cum îşi pot menţine sănătatea şi în vacanţă, alegînd produse culinare de calitate. Evenimentul se adresează tuturor persoanelor care doresc să afle noutăţi în materie de gătit sănătos şi gustos, dornice să cunoască reţete din bucătăriile mediteraneene, să fie moderne şi în tendinţe în tot ceea ce fac.

La finalul competiţiei, pe baza aplauzelor publicului, care va degusta preparatele realizate de către bucătari, se va decide meniul cîştigător. În cadrul evenimentului se va organiza pentru public şi o tombolă şi se vor oferi cadouri.