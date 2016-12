Maestrul George-Emil Crăsnaru şi cursanţii săi, în concert

Facultatea de Arte organizează mâine, de la ora 17.00, în Aula Magna a Universităţii „Ovidius”, concertul final al masterclass-ului condus de prof. univ. George-Emil Crăsnaru. Maestrul Crăsnaru, care este profesor la Universitatea „Robert Schumann” din Dusseldorf şi Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ovidius”, va evolua în concert alături de cursanţi, interpretând arii şi duete din opere celebre, compuse de Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Georges Bizet, Jacques Offenbach şi Modest Petrovici Mussorgski. La pian se vor afla lector univ. dr Gabriela Oprea şi lector univ. dr. Andreea Bratu.

Apreciatul bas-bariton George-Emil Crăsnaru s-a aflat la Constanţa şi anul trecut, când a susţinut, de asemenea, un masterclass de interpretare muzicală la Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius”. Atunci, la concertul de final, găzduit în iunie 2013, de Muzeul de Artă, maestrul George-Emil Crăsnaru declara pentru cotidianul „Telegraf”: „Ultima oară am fost la Constanţa acum trei ani, când am primit din partea Universităţii „Ovidius” titlul de Doctor Honoris Causa. A fost o plăcere pentru mine şi am făcut anual câte un masterclass. Ulterior, a existat o întrerupere, din cauza unor probleme de organizare, şi mă bucur că, prin lect. univ. dr. Ioan Ardelean, buna tradiţie se reia. Aş vrea să-i ajut cât de mult se poate pe tinerii studenţi ai universităţii, pentru că acesta este viitorul. Noi prin ei trăim. Arta este pentru tineret mai mult, noi, bătrânii, ne bucurăm de ea, nu putem trăi - o parte dintre noi - fără ea, dar tineretul trebuie să o cunoască la un nivel superior, nu de manele sau la nivel de improvizaţie”.

Bas-baritonul George-Emil Crăsnaru este una dintre marile personalităţi ale scenei lirice internaţionale. De origine română, dar cu cetăţenie germană, maestrul, care provine dintr-o reputată familie de muzicieni, are o experienţă de peste patru decenii pe marile scene din România, dar şi ale lumii.