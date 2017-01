„Maestrul Radu Beligan m-a aruncat în cuşca cu lei”

De la o vreme, numele lui Silviu Biriş apare frecvent în distribuţia spectacolelor care se joacă cu casa de bilete închisă, la Casa de Cultură a Sindicatelor. În urmă cu aproximativ o lună, talentatul actor le demonstra iubitorilor Thaliei de la malul mării că... „Nimeni nu-i perfect!”. A demonstrat, de asemenea, că a meritat încrederea pe care maestrul Radu Beligan i-a arătat-o, în calitate de regizor, atunci când i-a încredinţat rolul principal din piesa lui Simon Williams. De altfel, Silviu Biriş a avut marea bucurie de a împărţi aceeaşi scenă cu excepţionalul om de teatru în „Egoistul”, o piesă scrisă de francezul Jean Anouilh şi regizată tot de maestrul Beligan, care a şi interpretat rolul titular. A fost şi Cristofer, din spectacolul „Schimb de soţii”, după piesa lui Aurel Baranga, „Fii cuminte, Cristofer!, iar pe 23 mai, îl va interpreta pe Viktor Viktorovici, din spectacolul „Sinucigaşul”, de Nikolai Erdman. Într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, tânărul actor a vorbit despre colaborarea sa cu venerabilul om de teatru Radu Beligan şi despre proiectele sale.

Reporter (Rep.): Care este povestea spectacolului „Nimeni nu-i perfect”, din spatele scenei?

Silviu Biriş (S. B.): Maestrul Radu Beligan mi-a dat acest text în urmă cu câteva luni, pe la începutul lui decembrie. „Învaţă repede şi să ne apucăm de treabă”, mi-a spus. Era dorinţa lui de foarte multă vreme. Îşi dorea să găsească o partitură potrivită pentru mine. Domnia sa considera că nu sunt atât de... „jucat”. Se pare că acest rol a fost mai mult decât binevenit. A avut dreptate ca de fiecare dată şi acest rol mi-a încununat cariera de până acum.

Rep.: A fost dificil să lucraţi cu maestrul Radu Beligan?

S.B.: Nu pot să spun că a fost uşor, nici dificil. A fost comunicare dincolo de cuvinte. Îl cunosc pe maestrul Radu Beligan de multă vreme. Am lucrat cu dumnealui în spectacolul „Egoistul”, căruia îi semnează regia, unde joacă rolul titular. Ne cunoaştem şi ştiam ce nu-i convine, ştiam ce nu-i place, ştiam unde-i de acord cu mine. A avut o încredere fantastică în mine. M-a aruncat în cuşca cu lei, dacă pot spune aşa. Dar... am fost un gladiator cuminte, l-am ascultat. Textul meu este zmângălit de notiţe, exact aşa cum făceam la clasa profesorului Cojar, în anii de facultate. Am fost foarte atent la indicaţiile pe care le-am primit.

Rep.: Ce proiecte aveţi în derulare?

S.B.: Am scos, de curând, o premieră foarte importantă pentru mine, un spectacol coupe de Cehov, „Două poveşti de amor”, în regia maestrului Mircea Cornişteanu. E vorba despre celebrele farse „Ursul” şi „Cerere în căsătorie”. Intenţionăm să venim cu acest spectacol şi aici, la Constanţa. Mai este şi vechea mea colaborare cu Circul Globus, cu Brânduşa Novac, în spectacolul „Destinul dacilor”. Însă, cel mai important proiect este să-mi cresc copiii şi să-i văd sănătoşi.