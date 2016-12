Mafia ţiţeiului din Constanţa

O grupare infracţională formată din zece persoane, printre care şi fostul deputat Gabriel Bivolaru, a creat un prejudiciu de peste un milion de lei furând ţiţei din conductele societăţii Conpet SA cu ajutorul unor instalaţii artizanale. Gabriel Bivolaru, Marian Chihaia, Adrian Arhire, Marius-Ciprian Poenaru, Paul Boamfă, Viorel Luca, Romero-Ovidiu Merdicos, Petronel Dimofte, Marius-Ionuţ Matei şi Gheorghe Mangalea au ajuns, ieri după-amiază, în faţa magistraţilor Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Mai bine de trei luni au lucrat la acest caz lucrătorii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa şi ai Serviciului Poliţiei Rutiere, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

INFORMAŢII Totul a început la sfârşitul lunii mai 2013, după ce jandarmii constănţeni au primit informaţia că în zona Nisipari se fură petrol dintr-o conductă Conpet. Anchetatorii au identificat zona unde era montată instalaţia artizanală, respectiv o parcare amenajată la intrarea din faţa haltei Dorobanţu. Oamenii legii au montat o cameră de supraveghere pentru a monitoriza zona în permanenţă, iar rezultatele nu au întârziat să apară. „În incintă, din jurul acelui terminal de conductă, veneau bene în care erau disimulate bazine cu o capacitate de 30 de tone, la suprafaţă fiind grâu, pentru a părea că se transportă cereale. Era foarte inteligentă manevra. Camioanele stăteau la încărcat toată noaptea pentru că, dacă ar fi dat drumul la presiune, ar fi apărut scăderi. Aşa, la 0,1 bari nu apăreau modificări pe grafic, deci era foarte greu observabil de cei de la Conpet. Autotrenurile aveau antemergător şi postmergător, scoteau la răsăritul soarelui cisternele disimulate şi se deplasau către Romeco Internaţional Service SRL (fostă Eco Ledo Net SRL - n.r.), o rafinărie funcţională, dar neautorizată, din Năvodari. Toate instalaţiile erau în stare bună, deşi teoretic erau sigilate de vamă cu ocazia unor activităţi anterioare”, a declarat procurorul de caz, Teodor Niţă. Rafinăria din Năvodari este administrată de Gabriel Bivolaru, care supraveghea îndeaproape descărcarea.

INGENIOZITATE EXTREMĂ La începutul lunii iunie, lucrurile au luat o întorsătură bruscă. De unde furau câte o cisternă pe zi, suspecţii şi-au întrerupt activitatea. Potrivit anchetatorilor, ar fi existat scurgeri de informaţii şi suspecţii ar fi aflat că sunt urmăriţi. Mai mult, ei au încercat să demonteze instalaţia artizanală din Nisipari pentru a-şi şterge urmele, însă nu au reuşit în totalitate. Faptul că erau urmăriţi nu i-a speriat, deoarece ei şi-au continuat activitatea în Cumpăna. În schemă a intrat Adrian Arhire, specialist în montarea de instalaţii de acest gen. El a cumpărat materialele şi uneltele pentru instalaţia artizanală. La montare, Arhire a fost ajutat de Paul Boamfă, Viorel Luca şi Petronel Dimofte. „O chestiune pe care trebuie să o apreciez ca fiind de o ingeniozitate tehnică incredibilă: prin conducta de 25 de ţoli a Conpetului au făcut un bypass şi au scos instalaţia printr-o canalizare, de un metru diametru. Un kilometru şi ceva era conducta mascată şi răsărea în câmp, la o distanţă de doi kilometri, într-un lan de floarea soarelui”, a adăugat procurorul Niţă. De această dată, suspecţii şi-au schimbat modul de operare. Într-o autoutilitară au fost montate bidoane în care era pus ţiţeiul furat. Maşina ajungea la Techirghiol, iar ţiţeiul era mutat într-o autocisternă care aparţinea rafinăriei lui Bivolaru. În momentul în care primul transport trebuia să plece spre Năvodari, cisterna s-a defectat. Bivolaru le-a pus la dispoziţie o nouă cisternă, iar sâmbătă seara a plecat spre rafinărie primul transport din noua instalaţie artizanală.

URMĂRIRE CA-N FILME În contextul informaţiilor deţinute, sâmbătă, în jurul orei 19.00, procurorul de caz, 80 de jandarmi, dar şi lucrători ai Serviciului Poliţiei Rutiere au descins în mai multe locaţii din Constanţa, dar şi la rafinăria din Năvodari, unde au fost prinşi în flagrant Gabriel Bivolaru şi Marius Ciprian Poenaru în timp ce transferau petrolul din autocisternă. În acelaşi timp, mai multe echipaje de jandarmi şi poliţişti de la Rutieră au încercat să blocheze în trafic un BMW cu numărul de înmatriculare CT 05 BGN, la volanul căruia se afla unul dintre suspecţi. Acesta a spart barajul făcut de oamenii legii. Urmărirea a început pe strada Avram Iancu, din Constanţa, şi s-a încheiat în Poarta Albă. „Cel cu BMW-ul a fost foarte dur şi violent. Am reuşit de două-trei ori să îl blocăm, însă ne-a avariat o maşină. La un moment dat, a luat-o pe câmp. Jandarmii au executat şi focuri de armă, însă nu s-a reuşit blocarea roţilor. Fiind ploaie şi noapte, nu am reuşit să îl prindem. Ulterior, am găsit maşina abandonată pe câmp, în apropierea comunei Lanurile”, a declarat inspectorul şef al IJJ Constanţa, colonel Costică Cojoc.

MAŞINI CONFISCATE În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe bunuri şi autoturisme, un Mercedes Break, o autoutilitară Iveco cu nouă rezervoare a câte o tonă, un Opel Omega, un Renault Espace, care prezenta un rezervor de o tonă, un Ford Mondeo şi o Dacia 1300. Duminică după-amiază, nouă persoane au fost reţinute pe bază de ordonanţă, iar ieri au ajuns în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Cel de-al zecelea membru, Gheorghe Mangalea, care a reuşit să fugă de filtrele Poliţiei, s-a prezentat singur în sala de judecată.

Conform anchetatorilor, Mangalea era organizatorul furturilor, iar Bivolaru introducea în mod fraudulos în circuitul comercial ţiţeiul furat. Societatea folosită de fostul deputat în afacerea cu ţiţei este deţinută de două companii offshore, cu sediul în Cipru, care sunt reprezentate de soţia lui Bivolaru, Ana Maria Olteanu, şi de sora acestuia, Mihaela Ene. Bivolaru este recidivist, el fiind condamnat în 2004 la cinci ani de închisoare pentru păgubirea BRD cu aproape 50 de milioane de euro. Acuzaţiile aduse au fost de fals, uz de fals, înşelăciune şi evaziune fiscală. În februarie 2007, el a fost eliberat condiţionat.

Bunurile ridicate în urma descinderilor: „Furtun din cauciuc de culoare neagră, în lungime aproximativă de 1,5 cu diametrul de 5-7 cm, având la ambele capete mufe metalice, una cu filet la exterior, iar cealaltă cu filet la interior; un robinet metalic de trecere de culoare albastră cu rozetă de culoare roşie, de 1 ţol şi Ľ; un furtun din cauciuc de culoare neagră în lungime aproximativă de 25 cm la ambele capete cu mufe metalice, cu filet şi un manometru tip tub de oxigen; saci de culoare neagră din rafie cu miros specific de petrol; două telefoane marca Nokia, unul de culoare gri cu negru şi celălalt de culoare neagră; o tijă metalică tip sondă, lungă de aproximativ 1,70 m şi diametrul de aproximativ un cm, prevăzută la un capăt cu vidia sudat iar la celălalt capăt cu mâner metalic având grosime de aproximativ doi cm, în lungime de aproximativ 25 cm sudat în poziţie perpendiculară pe tijă; două bidoane metalice cu capacitate de 20 litri ce conţineau ulei ars (unul cu aproximativ cinci litri, iar celălalt cu aproximativ 2 litri)”, se arată într-un comunicat al IJJ Constanţa.