Magazin jefuit de două ori într-o lună

Un magazin de pe strada Traian, din zona Gării, din Constanţa, a fost prăduit ieri dimineaţă, pentru a doua oară într-o lună. Patronul societăţii l-a prins pe individ în momentul în care se pregătea să plece. El a declarat că, în jurul orei 05.30, a auzit zgomote în magazin şi, când s-a uitat pe camerele de supraveghere a observat că în alimentară se află un individ. „Istoria se repetă. Au forţat acelaşi geam în jurul orelor 5.20. Tânărul a intrat pe aceeaşi fereastră ca şi data trecută ca să ia cutia cu mărunţiş, noroc că de data aceasta am auzit. Soţul meu a reuşit să îl prindă şi să îl imobilizeze. Când a forţat geamul cu termopan, a distrus una din camerele de supraveghere. A opus rezistenţă, dar am reuşit să îl imobilizăm. După prima spargere intenţionam să luăm măsuri suplimentare de siguranţă, însă nu am mai apucat şi ne-am trezit din nou cu hoţul în magazin. Astăzi, când am fost să dăm declaraţii şi am întrebat dacă există o legătură între cele două furturi, poliţistii ne-au spus că nici nu ştiau că a mai avut loc un jaf”, a declarat Gabriela Ştolea, soţia patronului magazinului spart. Femeia spune că după imobilizarea hoţului, a apăsat butonul de panică şi a alertat firma de pază şi protecţie care monitorizează unitatea. Poliţiştii spun că hoţul este Vijai Şerban, de 19 ani, din Constanţa, care aseară a fost arestat pentru 20 de zile, sub acuzaţia de furt calificat. Oamenii legii nu exclud posibilitatea ca el să fi fost implicat şi în spargerea magazinului din noiembrie. Amintim că acelaşi magazin a fost prădat de hoţi în urmă cu o lună. La acea dată, protagoniştii au fost patru adolescente care au stat în magazin jumătate de oră, timp în care au furat toate ţigările expuse pe rafturile magazinului. În timpul jafului, una dintre ele a început să danseze fără să-i pese că este filmată de camerele de supraveghere.