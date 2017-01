Încă din primele zile ale anului, marile magazine au început deja promoțiile, care mai de care mai atractive. Dacă, înainte de Sărbători, prețurile multor haine sau accesorii te țineau departe de ele, acum e momentul să vă înnoiți garderoba. Elena, din Constanța, o tânără care preferă să fie în pas cu moda, aștepta cu nerăbdare momentul promoțiilor. Știe că reducerile încep, oficial, din 15 ianuarie, dar are experiența anilor trecuți, când magazinele au furat startul reducerilor, iar ea a rămas fără unele haine la care visa. ”Am pățit asta anul trecut. Am așteptat data anunțată oficial, dar când m-am dus la cumpărături nu am mai găsit haine pe măsura mea”, a spus fata. De altfel, și vânzătoarele marilor magazine confirmă că se vând rapid hainele de mărimi mici, cum ar fi ”S” sau ”M” (34, 36 sau 38). ”E o nebunie când încep promoțiile. Noi ne bucurăm că facem vânzări, dar, din păcate, mulți clienți fac o dezordine de nedescris. Lasă la întâmplare hainele, pur și simplu le calcă în picioare”, a spus, indignată, o vânzătoare a unui mare centru comercial din Constanța. Mai toți comercianții își pun mâinile în cap la finalul zilelor, dar, pe de altă parte, se bucură și de încasări. Cum reducerile sunt importante, chiar și peste 50%, în aceste zile, clienții au de unde alege. De exemplu, ieri, în centrul comercial City Park Mall din Constanța era forfotă mare. Marile branduri au haine reduse cu 25 și până la 50%. ”Mi-am cumpărat un palton și patru bluze. Și mai am în plan să îmi iau și un set fular cu fes. Paltonul costa 375 de lei, iar eu l-am luat cu 220 de lei. Și bluzele pe care le-am cumpărat au fost reduse de la 99 de lei la 69 de lei. Am câștigat ceva bani. Dar văd că deja se vând, așa că trebuie să mă grăbesc”, a spus un client. Un altul era în căutarea unei geci din piele. ”Nici nu mă așteptam să găsesc reduceri la gecile din piele. De regulă știu că nu prea le reduc, deși sunt și modele care nu mai sunt la modă, sunt de vreo trei ani. Dar am găsit. De la 430 de lei, o cumpăr cu 320 de lei. Am scutit cam un milion. De restul îmi mai iau ceva”, a spus, încântată, Magda. În goana după reduceri erau mulți împătimiți ai modei și în Centrul Comercial Maritimo Shopping Center. ”Sunt multe branduri importante aici, așa că am de unde alege. Vreau un costum de schi. De fapt, tot echipamentul. Mă bucur că sunt deja reduceri. Scutesc deja câteva milioane de lei vechi bune, după primele calcule”, a spus Andrei, aflat la cumpărături în Maritimo. Din 15 ianuarie începe oficial sezonul de solduri la mărfurile de toamnă - iarnă. Reducerile la îmbrăcăminte și încălțăminte pot ajunge până la 90% în perioada 15 ianuarie -15 aprilie.