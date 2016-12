Magazinele au furat startul reducerilor

Deşi, oficial, sezonul reducerilor începe pe 15 ianuarie, marile magazine constănţene au furat deja startul prin promoţii. Atât magazinele de haine, cât şi cele de încălţăminte se bat în oferte care mai de care mai avantajoase, reducerile fiind destul de consistente, chiar şi de 70%. De altfel, pentru firme, perioadele de solduri înseamnă lichidarea stocurilor din colecţia anterioară, dar şi posibilitatea de a-şi adapta oferta la buzunarul lovit de criză al românilor. Atraşi de promoţii, mulţi constănţeni au trecut pragul magazinelor, însă nu toţi au fost mulţumiţi de oferte. „Am mers pe la mai multe magazine pentru a vedea ce oferte au, însă nu prea sunt încântată. Mă aşteptam la reduceri mai mari. Am să trec şi zilele următoare, de fapt după 15 ianuarie, poate sunt reduceri mai multe şi mai mari”, a spus o tânără. O altă cumpărătoare spune că în fiecare an vânează promoţiile şi reducerile şi că preţurile sunt mult mai bune decât în restul anului. „În fiecare an îmi cumpăr haine şi încălţăminte doar de la reduceri. În unele magazine, preţurile sunt reduse chiar şi cu 50%, motiv pentru care merită să aştepţi”, a mărturisit tânăra. Reprezentanţii magazinelor spun că cele mai mari vânzări le-au avut în perioada sărbătorilor de iarnă, însă se observă un interes destul de mare şi acum, odată cu reducerea preţului produselor. „Oamenii preferă să investească în produse de calitate şi, pentru că nu dispun de bani, aşteaptă reducerile pentru a-şi cumpăra ce-şi doresc”, a spus vânzătoarea unui magazin.

CAPCANE Magazinele pot vinde, din 15 ianuarie, îmbrăcăminte şi încălţăminte la preţ redus, după ce notifică Primăria cu privire la perioada de soldare, care nu poate fi mai mare de 45 de zile, dar şi despre produsele de sezon la care vor aplica reducerile. Legislaţia spune că reducerile pot fi aplicate numai produselor nealimentare a căror desfacere are caracter sezonier, cum ar fi confecţii, marochinărie, tricotaje, încălţăminte sau articole sportive. Potrivit comisarului-şef al Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor (OPC) Constanţa, Nicolae Timoaşcă, legislaţia prevede însă multe tipuri de reducere, aşa că nimic nu îi împiedică pe comercianţi să le afişeze. Este vorba de vânzări de soldare, vânzări de lichidare sau vânzări promoţionale ale unor produse care în ultimele trei luni de la achiziţionare nu au fost comercializate. Comisarul-şef al OPC Constanţa a declarat că, deocamdată, inspectorii instituţiei nu efectuează controale la magazinele care fac reduceri, însă este posibil ca în perioada următoare să realizeze un control tematic. Inspectorii OPC Constanţa avertizează că multe dintre promoţiile cu care se laudă magazinele pot fi, de fapt, fictive. „De-a lungul timpului au fost constatate multe abateri legate de afişajul preţurilor. De exemplu, erau afişate mai multe preţuri pe acelaşi produs. Pentru a vedea dacă, într-adevăr, un magazin face reducerile pe care le-a anunţat, trebuie urmărite intrările de produse din ultima lună”, a declarat Timoaşcă.

Comercianţii care nu respectă dispoziţiile legale privind vânzările de soldare pot fi amendaţi cu sume între 2.000 şi 10.000 de lei. De asemenea, cei care vând produse de sezon la preţ redus fără să notifice Primăria pot primi amenzi între 200 şi 1.000 de lei.