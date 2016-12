Magazinele cu rechizite, luate cu asalt

Mai sunt trei săptămâni până la debutul şcolii, însă librăriile şi hypermarketurile au rafturile pline cu rechizite şcolare. A început deja să se simtă furnicarul dinaintea noului an şcolar. Ca în fiecare an, cei mai mulţi părinţi sunt grijulii şi achiziţionează din timp caiete, creioane şi ghiozdane, dar şi alte lucruri de care au nevoie copiii lor. Dar sunt şi situaţii în care mama şi tata lasă pe ultima clipă aceste cumpărături pentru că pur şi simplu nu au timpul necesar să îi „doteze” pe copii cu tot ceea ce au nevoie la şcoală. De obicei, adulţii îşi iau şi odraslele cu ei şi aleg rechizite în funcţie de buzunarul fiecăruia, dar şi de gusturile copiilor, tocmai pentru a-i atrage spre învăţătură.

COMERCIANŢII SPUN CĂ CELE MAI CĂUTATE SUNT CAIETELE ŞI GHIOZDANELE INSCRIPŢIONATE CU DESENE.

Inscripţiile pe rechizite cu Spiderman sunt preferatele băieţilor din clasele primare, iar cele cu Hello Kitty sunt dorite de fetiţe. Indiferent de culoare sau de desen, un lucru e cert: preţul e mai mare faţă de rechizitele care nu au niciun desen. Un ghiozdan cu personaje din desene animate ajunge să coste de la 100 până la 300 de lei. Corvoada cea mai mare este pentru părinţii ai căror copii intră în clasa I. Ei capătă pe umeri responsabilitatea ca în fiecare an să-şi echipeze corespunzător copiii pentru a se prezenta la şcoală. Este o noutate pentru părinţi şi vor trebui să se obişnuiască să tot cumpere caiete, penare, pixuri, stilouri şi tot felul de alte rechizite şcolare până în clasa a XII-a. De exemplu, pentru un părinte care are elevul în clasa întâi, sumele se ridică la peste cinci sute de lei, dacă se pune la socoteală şi îmbrăcămintea. Pentru un copil care este deja elev şi are deja o parte din rechizite, costurile sunt mai mici, dar cheltuielile tot ajung cel puţin la jumătate din salariul minim pe economie.

ÎN CĂUTAREA PREŢURILOR PERFECTE O mămică ce s-a grăbit să cumpere din timp rechizite pentru băiatul ei este şi Cristina din Constanţa. Recunoaşte că a făcut economii pentru a cumpăra copilului tot ce are nevoie. „Până în prezent am cheltuit aproape 300 de lei şi încă nu am terminat de cumpărat tot ce are nevoie copilul meu pentru anul şcolar care va începe în septembrie. E drept, nu am fost în magazine cu produse scumpe. Le-am preferat pe cele mai ieftine, ca să mă încadrez într-un buget. Am colindat mult magazinele până am găsit exact ce am avut nevoie: produse de calitate şi preţuri rezonabile”, admite mămica. Un simplu calcul arată că pe ghiozdan a dat 60 de lei, pe caietele de matematică, dictando, muzică şi biologie - 30 de lei, acuarele - 22 lei, penar - 34 lei, carioci - 16 lei, stilou - 13 lei, trei rezerve pentru stilou - 21 lei şi un pix - 7 lei. Capitolul haine e ceva mai costisitor. Copilul avea nevoie de îmbrăcăminte nouă, pentru că este în creştere. O pereche de blugi lungi şi două perechi de blugi mai jos de genunchi au costat 130 de lei, patru tricouri albe cu guler - 60 de lei şi un trening - 54 de lei. „Toate acestea le-am luat la ofertă. Mai am de achiziţionat tricouri albe pentru ora de sport, adidaşi, pantofi şi şosete albe, tot pentru ora de sport, pentru că sunt obligatorii. Am estimat că mi-ar mai trebui aproximativ 200 lei pe încălţăminte şi cam 60 de lei pe restul rechizitelor: pensule, gumă, creioane colorate, ascuţitoare, trusă geometrică, pahar din plastic pentru desen...”, a spus mama. În total, ea a scos din buzunar peste 650 de lei pentru a-i asigura copilului tot ceea ce are nevoie la începutul şcolii.

Anul şcolar 2013 - 2014: 36 săptămâni de cursuri

În acest an şcolar, elevii vor merge în bănci pe 16 septembrie şi cursurile se încheie în 20 iunie 2014, în total fiind 36 de săptămâni de cursuri. Cei din Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) spun că structura anului şcolar 2013 - 2014 este aproape neschimbată faţă de anul trecut. Totuşi, una dintre noutăţile introduse de MEN este acordarea unei zile libere în plus elevilor, dar şi cadrelor didactice. Mai precis, MEN a decis să acorde încă o zi liberă pentru perioada sărbătorilor pascale, respectiv ziua de marţi - 22 aprilie 2014. O altă noutate este împărţirea în mod aproximativ egal a celor două semestre. În acest fel, cei de la MEN spun că se poate realiza un echilibru între timpul alocat studiului şi acela alocat asimilării învăţării şi perioadei de odihnă.