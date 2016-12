Magazinul „Dovi”, închis de judecători

Tribunalul Constanţa a decis, ieri, respingerea cererii înaintate de avocatul omului de afaceri constănţean Viorel Done de revocare a măsurii preventive instituită de procurori asupra firmei sale, SC „Dovi Impex Export” SRL Constanţa. În urma declanşării anchetei împotriva lui Done şi arestării sale, oamenii legii au hotărât suspendarea activităţii societăţii pentru 60 de zile. Nemulţumit de decizie, Done a contestat-o în instanţă, prin intermediul avocatului. Magistraţii însă au fost de acord cu procurorii şi le-au interzis reprezentanţilor firmei să mai depoziteze şi să comercializeze ţigarete şi băuturi. În plus, Done trebuie să plătească 70 de lei cheltuieli de judecată în folosul statului pentru demersul său în instanţă. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanţa. Reamintim că, pe 4 iulie, oamenii legii au făcut mai multe percheziţii la firmele lui Done, în urma cărora au confiscat 2.356 de pachete cu ţigări netimbrate, precum şi 29.112 lei, 200 de dolari şi 50 de euro, proveniţi din comerţul cu marfa de contrabandă. Cu toate acestea, a doua zi, Done a fost prins în timp ce oferea spre vânzare, direct din autoturismul său, pachete cu ţigări cu banderole de Republica Moldova. Procurorii au cerut instanţei ridicarea controlului judiciar instituit împotriva lui Done la începutul acestui an, ca urmare a eliberării sale din arest după ce fusese încarcerat în decembrie 2010 pentru fapte similare, şi înlocuirea lui cu măsura arestării preventive. Pe 22 iulie, judecătorii l-au trimis după gratii, unde se află şi în prezent, sub acuzaţiile de speculă şi evaziune fiscală.