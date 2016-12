Maghiarii se dezic de...”ciolan”

Puternic susţinător al actualei Coaliţii de guvernare, vicepremierul Marko Bela s-a arătat iritat de acuzaţiile Opoziţiei, precum că singurul deziderat al maghiarilor în politică este rămânerea la Putere. În acest sens, Bela a spus, într-un interviu, că Opoziţia face o greşeală „enormă” crezând că pentru UDMR importante sunt numai puterea şi guvernarea. „Noi suntem priviţi ca o formaţiune politică care este capabilă să facă alianţe cu mai multe partide din Parlamentul României. Şi acest lucru este adevărat, fiindcă am fost în alianţe şi cu cei din actuala opoziţie, iar în acest moment suntem în alianţă cu PDL. Într-adevăr, din acest punct de vedere, UDMR este o formaţiune compatibilă cu mai multe ideologii şi cu mai multe partide, dar numai şi numai pe bază de programe. Când am făcut o coaliţie, atunci întotdeauna am avut un program, am avut scopuri pe care voiam să le realizăm, atât în ceea ce priveşte drepturile minorităţilor, cât şi în ceea ce priveşte o reformă de interes general în România. Dacă cineva citeşte atent declaraţiile partidelor de opoziţie, ale liderilor lor, va vedea că în afara unei ameninţări că dacă nu trădăm imediat aliaţii noştri, atunci nu ne vor mai lua la Guvern după alegeri, ei nu pot să spună nimic despre rostul unei alianţe cu UDMR”, a spus Marko Bela. Fostul preşedinte al UDMR a mai vorbit şi despre priorităţile UDMR din actuala sesiune parlamentară, printre care se află şi adoptarea statutului minorităţilor naţionale.