Magia Crăciunului, pe ritm de gospel

Seara de marți a fost una specială pentru constănțenii care au ales să simtă apropierea Crăciunului printr-un spectacol într-un gen muzical pe care nu au ocazia să-l asculte live oricând. Corul de muzică gospel Dexter Walker & Zion Movement din Chicago a susținut primul concert în afara Statelor Unite chiar la Constanța, pe scena Casei de Cultură, fascinând publicul. Organizarea evenimentului a aparținut Asociaţiei Culturale SpectacolArt și a fost posibilă prin implicarea Ambasadei Statelor Unite în România.

Grupul care a primit, anul acesta, premiul Stellar Awards pentru cel mai bun cor de gospel de peste Ocean, a impresionat puternic publicul încă de la intrarea pe scenă, în costumele tricolore pe care reverendul Dexter Walker motiva că le-a ales datorită unor energii pozitive din jurul acestor culori. Voci puternice și flexibile, în același timp, ritmuri rapide și ritmuri lente deopotrivă au surprins publicul, pe care l-au cucerit din start. Forța, măiestria și… feelingul artiștilor de culoare au hipnotizat întreaga sală. Incantațiile religioase în engleză „God Bless You”, „Hallelujah” sau „Jesus Loves Us” au răsunat pe tot parcursul recitalului, cu piese din repertoriul creștin din lumea largă, dar și piese pe care muzicienii din cor, artiști desăvârșiți, le-au compus special pentru interpretare live. 27 de soliști vocali, trei instrumentiști, reverendul și alți doi soliști vocali au alcătuit echipa artistică de pe scenă, care a ținut publicul în priză timp de două ore. Constănțenii au fost receptivi, au cântat, au și dansat și au aplaudat frenetic și au primit înapoi aplauze din partea corului, fiind uimiți de această inedită atitudine a artiștilor. Finalul a fost memorabil, mai ales pentru cei mici care au urcat pe scenă și au dansat minute bune împreună cu americanii.

PRIMUL CONCERT ÎN AFARA SUA Și pentru artiști, contactul cu publicul român a fost o experiență nouă și interesantă. „A fost minunat, a fost o binecuvântare pentru mine să împart unui public străin ceea ce muncesc și simt împreună cu corul. Sper că muzica noastră a ajuns la sufletele românilor și îmi doresc enorm să revin unde am cântat. Este primul nostru concert în afara Statelor Unite și am avut un mix de emoții! Sunt convins că toți cei prezenți au simțit, în felul lor, muzica și sentimentele noastre. Am un mesaj de Sărbători pentru români: să faceți un lucru bun pentru cineva, pentru oricine, nici măcar nu trebuie să cunoașteți persoana căreia îi faceți o faptă bună. Oferiți binecuvântare mai departe și se va întoarce la voi. Sărbători fericite!”, a declarat coordonatorul corului, Dexter Walker.

Acesta a oferit CD-uri și autografe după show. Ieri seară, americanii au adus spiritul Sărbătorilor în București, iar astăzi vor concerta, de la ora 20.00, la Teatrul Național din Cluj, urmând să ajungă și în Ungaria, Cehia și Austria, în următoarele zile.