Magicianul britanic Dynamo, vine în România!

Magicianul britanic Dynamo, vedeta emisiunii "Dynamo și magia imposibilului" de la Discovery Channel, va veni la Bucureşti, pe 9 octombrie. Considerat "cel mai captivant magician britanic al ultimelor decenii", Dynamo a uluit publicul şi celebrităţile din lume cu iluziile de mari proporţii care au rupt barierele genului, scamatorii şi spectacole stradale de magie inovatoare. În 2011, Dynamo a devenit membru al organizației The Magic Circle, iar, în 2012, fost ridicat la rangul de Associate of the Inner Magic Circle, în calitate de Silver Star for Performance. Dynamo se va afla în România, în octombrie, la invitația Discovery Channel, cu ocazia lansării celui de-al patrulea sezon al programului "Dynamo și magia imposibilului". Noul sezon al emisiunii va avea premiera pe 20 octombrie, de la ora 22.00. Fanii magicianului se vor putea întrece pentru șansa de a avea o întâlnire cu el la București, pe 9 octombrie. Astfel, o serie de competiții bazate pe testarea cunoștințelor pe care aceștia le au despre Dynamo vor fi organizate în perioada 6-8 octombrie pe pagina de Facebook Discovery România și pe alte platforme online. Până atunci, fanii se pot "antrena" explorând informațiile de pe microsite-ul dedicat magicianului: www.discovery.ro/dynamo. În cea de-a patra serie a emisiunii "Dynamo şi magia imposibilului", telespectatorii îl vor urmări pe Dynamo în călătoriile sale prin Los Angeles, San Francisco şi Paris şi, pentru prima dată, chiar în India, înainte de a se îndrepta spre Londra şi a reveni în nordul Angliei, unde a început de fapt povestea. De la vedete ale muzicii la actori şi simpli trecători, reacţiile la numerele de magie realizate de Dynamo sunt contagioase. Alături de alte vedete invitate în emisiune, inclusiv membri ai formaţiilor Coldplay şi One Direction, Sam Smith şi starul bollywoodian Irfan Khan, Dynamo va purta telespectatorii în aventuri pline de magie.