Magistrații se contrazic în verdicte pentru Mazăre și Strutinsky

07:14:07 / 29 Mai 2015

O clasa politica aservita

Am fost manipulaţi şi minţiţi de o clasă politică antinaţională şi coruptă, profund unită şi complice, al cărei unic obiectiv a fost acapararea şi consolidarea puterii în stat cu scopul de a acumula rapid averi imense, chiar dacă preţul pentru atingerea acestui obiectiv a fost tradarea intereselor generaţiilor actuale şi viitoare de români. Din aceasta clasa politica fac parte si cei doi domni plus Nicusor! Din pacate cei care vor sa vine de exemplul domnul Boroianu and Chiru nu sunt mai departe! Republica Mazare cade dar nu stiu ce republica vine! Vina e a noastra! In Romania e un singur partid! Se numeste PURSAO - Partidul Unic din Romania cu segmente aparent opozabile! Organizat pe principiul haitei! Care se face ca se sfasie intre ei dar se menajeaza! Turma de oi trebuie ametita! Clasa politica e protejata de interese tranfrontaliere!