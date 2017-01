Magistrală Petromar perforată de instalaţii artizanale

GRĂDINĂ ALIMENTATĂ CU MOTORINĂ. O instalaţie arizanală de furat motorină, cu o lungime de peste 600 de metri, a fost descoperită de poliţişti la marginea localităţii constănţene Oituz. Anchetatorii spun că instalaţia a fost găsită duminică după-amiază. Ieri, la primele ore ale dimineţii, împreună cu reprezentanţi ai Petromar, poliţiştii au început să sape pentru a descoperi traseul conductei. Oamenii legii au constatat că pe magistrala de transport motorină, aflată la aproape 50 de metri de DN 22, care face legătura între Constanţa şi Tulcea, au fost montate două instalaţii artizanale. Ambele conducte traversează un teren arabil, până în apropierea unei grădini. Capătul unei instalaţii a fost acoperit cu o pungă din plastic, în timp ce cealaltă conductă intra în interiorul grădinii, spre direcţia unei toalete construite din lemn. „Au fost făcute mai multe săpături, prin sondare. Una dintre instalaţii duce până în capătul unei grădini. Urmează să identificăm proprietarul şi să continuăm cercetările. Vom relua decopertările odată ce vom obţine acordul magistraţilor“, a declarat ag. şef Ionel Muşat, şeful Postului de Poliţie Lumina.

TRANZACŢIE DUBIOASĂ. Din primele cercetări efectuate, anchetatorii spun că instalaţia artizanală a fost montată de aproape doi ani. Bănuielile poliţiştilor au fost confirmate de foştii proprietari ai terenului care susţin că au vândut pământul de aproape cinci ani. Tranzacţia a fost făcut în baza unei chitanţe de mână care acum este de negăsit. „Terenul are 1.000 de metri pătraţi. L-am vândut în 2005 şi nu ştiam ce au făcut aici pentru că de atunci nu am mai venit în Oituz. Ne-au băgat în bucluc! Am făcut atunci o chitanţă de mână. Tot am zis să mergem să facem actele, însă nu am mai ajuns. Nu mai ştiu cum îl cheamă pe bărbatul care a cumpărat terenul. Am băgat chitanţa între acte, dar acum nu am găsit-o“, a declarat Ioana Dobriţă, de 74 de ani, din Constanţa. În apropierea bărăcii şi a serei construite pe acest teren au fost găsite mai multe canistre din plastic şi un butoi de 200 de litri, toate folosite pentru depozitarea motorinei furate din conductă. Anchetatorii spun că au deja un cerc de suspecţi şi că aceştia vor fi reţinuţi în cel mai scurt timp.