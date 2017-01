Magistrații au decis! Începe judecata în dosarul Colectiv!

00:18:17 / 30 Decembrie 2016

Opinie

Si pentru restul de morti care au murit in spitale care au luat o gramada de bacterii sau nu au fost trimisi in strainatate pentru tratament cine va plati. Daca pentru a stange dovezi pentru un club le-a luat un an de zile pentru restul le vor trebui 10 ani pana atunci se prescriu faptele si ne mai miram ca dosarul mineriadei se judeca dupa 27 de ani.