Magistraţii, bombardaţi de cererile de eliberare ale arestaţilor

Mai multe procese penale au fost amânate ieri din cauză că dosarele acuzaţilor nu au ajuns pe masa judecătorilor. Un astfel de exemplu este cel al primarului suspendat de la Cogealac, Cati Hristu, care a formulat cerere de revocare a măsurii arestării preventive, împreună cu ceilalţi arestaţi în scandalul eolienelor, Ilie Coman, Daniel Cornea, Pavel Copilescu, Mitică Lenu şi Florian Barbu. Instanţa Judecătoriei Constanţa a constatat că magistraţii Tribunalului Constanţa nu au avut timp să motiveze hotărârea de săptămâna trecută, prin care au respins recursul declarat împotriva arestării lor. Cu aceeaşi situaţie se confruntă de două zile şi magistraţii Tribunalului Constanţa, care nu pot judeca două cereri de eliberări provizorii sub control judiciar înaintate de Constantin Stici şi Adrian Alexandru Vişan, acuzaţi de comiterea unor infracţiuni economice. În fiecare săptămână, cei doi bombardează instanţa cu cereri peste cereri, însă, până acum, toate solicitările de a fi lăsaţi liberi le-au fost respinse. Dosarul lor este la Curtea de Apel Constanţa, unde s-a judecat în urmă cu două săptămâni menţinerea stării de arest preventiv. „Magistraţii nu au timp să motiveze hotărârile că inculpaţii fac alte cereri de eliberare, sub altă formă, iar dosarele sunt blocate pe masa judecătorilor care au soluţionat cererea anterioară. De aceea ne aflăm în situaţia de a nu putea judeca urgent astfel de solicitări”, a declarat purtătorul de cuvânt al Tribunalului Constanţa, judecător Cornelia Dumitra. Alt proces amânat ieri din cauza lipsei dosarului, aflat la Tribunalul Constanţa, este şi cel al lui Valentin Pocora, suspectat a fi unul dintre patronii fabricii ilegale de ţigări din localitatea constănţeană Târguşor, descoperită de poliţişti în luna martie a acestui an. El invoca probleme medicale şi cere să fie lăsat să iasă din ţară pentru că are interdicţie de a părăsi România.