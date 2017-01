Magistraţii cu 20 de ani vechime primesc o pensie de 80% din salariu

Judecătorii, procurorii, poliţiştii, militarii, funcţionarii din instanţe sau parchete, categorii profesionale neîncadrate în sistemul public de asigurări au pensiile calculate după legi speciale. Aceste categorii de pensionari nu se vor număra printre beneficiarii majorării pensiilor cu circa o treime de la 1 ianuarie 2008, potrivit Legii 19/2000, care a fost modificată de Parlament şi promulgată miercuri, de preşedintele ţării.

Magistraţii şi personalul din instanţele judecătoreşti şi parchete, cu o vechime în muncă mai mare de 20 de ani primesc o pensie de serviciu de 80% din media veniturilor lunare din ultimul an de activitate, deşi contribuie cu 9,5% la pensii ca orice asigurat din sistemul public. Pentru judecătorii şi procurorii cu o vechime în magistratură între 20 şi 25 de ani, pensia este micşorată cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală. Însă, pentru fiecare an care depăşeşte vechimea de 25 de ani, la pensie se adaugă cîte 1%, însă fără a depăşi însă, venitul brut avut la data pensionării. Potrivit legii 303/2004 privind statutul magistraţilor, beneficiază de pensie de serviciu şi judecătorii sau procurorii care la data pensionării au o altă ocupaţie, singura condiţie fiind ca aceştia să nu fi fost daţi afară din serviciu. Aceeaşi modalitate de calcul a pensiei se aplică şi în cazul judecătorilor, procurorilor, precum şi judecătorilor financiari şi procurorilor financiari de la Curtea de Conturi, dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în aceste funcţii. Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public al asigurărilor sociale este plătită din bugetul de stat.

Poliţiştii, cadrele militare, precum şi angajaţii din serviciile speciale primesc o pensie de cel puţin 60% din salariul brut din ultima lună de activitate, care este asigurată din bugetul de stat, în condiţiile în care plătesc o contribuţie la pensie de numai 5%. Nefiind asigurate în sistemul public, aceste categorii profesionale primesc pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale de la bugetul de stat, care varsă fondurile în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în bugetul Ministerului Apărării.

Pensia poliţiştilor se calculează ca procent din salariul de bază brut din ultima lună de activitate, care include salariul pentru gradul profesional deţinut la data încetării raporturilor de serviciu. În consecinţă, pensia este de 60% din această bază de calcul, în cazul în care activitatea este desfăşurată în condiţii normale şi creşte la 62% pentru condiţii deosebite, respectiv 64% pentru condiţii speciale. Legea acordă beneficii suplimentare celor care au avut modificări ale salariului cu jumătate de an înainte de pensionare. În aceste situaţii, baza de calcul se extinde la media salariilor de bază lunare brute din această perioadă.

În cazul militarilor, pensiile sînt stabilite printr-o altă lege specială, fiind calculate după acelaşi model folosit pentru pensiile poliţiştilor, adică un procent de 60 pînă la 64 din solda lunară brută din luna anterioară pensionării, care include solda de grad. De asemenea, baza de calcul a pensiei devine media soldelor lunare brute din ultimele şase luni înaintea pensionării, dacă în acest interval de timp venitul brut lunar a suferit modificări.