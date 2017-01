Magistraţii, dezamăgiţi şi consternaţi după afirmaţiile populiste ale premierului

Asociaţia Procurorilor din România se declară dezamăgită de afirmaţiile premierului, care a spus că veniturile magistraţilor sînt la un nivel indecent faţă de salariul mediu, arătînd că salariile judecătorilor şi procurorilor sînt între 2.600 şi 4.300 de lei. \"Facem precizarea că, potrivit OUG 27/2006, aprobată prin Legea 45/2007, un judecător sau procuror cu vechime de 2-3 ani are salariul de 2.628 de lei, în timp ce un procuror cu peste trei ani vechime are un salariu de 3.942 de lei, iar un judecător sau procuror de tribunal ajunge la 4.380 de lei, în timp ce personalul de specialitate IT, ca şi ofiţerii de poliţie judiciară, au un salariu minim de 4.337 de lei\", se arată într-un comunicat al Asociaţiei Procurorilor din România. În documentul asociaţiei se precizează că magistraţii nu au dreptul să desfăşoare nicio altă activitate în afara celei didactice şi că, din 2004, magistraţii nu au mai beneficiat de nicio majorare salarială, ci li s-a recunoscut dreptul la acordarea unor sporuri, iar cînd nu le-au primit, aceştia au apelat la instanţe.

În ceea ce priveşte acordarea sporului de risc şi suprasolicitare neuropsihică de 50 la sută din salariul de bază brut lunar pentru magistraţi şi personalul auxiliar de specialitate, asupra căruia s-a pronunţat instanţa supremă, şi a indexării de la care au fost exceptaţi, \"acestea nu grevează exclusiv bugetul de stat, întrucît există surse de finanţare constînd în venituri din taxe şi timbrul judiciar\", se explică în comunicat. Potrivit Asociaţiei, în cea mai mare parte a ţărilor UE, magistraţii au unele dintre cele mai mari salarii din sistemul bugetar. Joi, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a cerut scuze membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru aprecierile premierului Călin Popescu Tăriceanu şi a explicat atitudinea acestuia în ceea ce priveşte salarizarea magistraţilor, au declarat surse din magistratură. Pentru acest demers, ministrul Predoiu a cerut ca şedinţa să fie secretă, jurnaliştii părăsind sala de şedinţă a CSM. Surse din magistratură susţin că ministrul a arătat că nu se pune problema modificării salariilor magistraţilor şi că premierul şi-a mai exprimat punctul de vedere în legătură cu salarizarea acestora, în cadrul unei întrevederi cu membrii CSM din februarie anul acesta.

Şi Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) se declară consternată de declaraţiile premierului referitoare la salariile magistraţilor - pe care le-a catalogat drept indecente - şi îl acuză pe şeful Executivului de populism. \"Uniunea Naţională a Judecătorilor din România este consternată de ultimele declaraţii ale primului ministru al României, care acuză populist “indecenţa” veniturilor magistraţilor. Guvernul României este incapabil să accepte că independenţa puterii judecătoreşti se realizează şi prin asigurarea remuneraţiei adecvate magistraţilor, în condiţiile în care a înţeles şi înţelege să cheltuie banul public de cele mai multe ori iraţional şi în detrimentul cetăţeanului, respectiv al justiţiabilului\", se arată într-un comunicat al UNJR. \"Raportat la sumele imense de bani acordate propriilor funcţionari din cadrul Ministerului Justiţiei, acuzele la adresa magistraţilor apar ca nefondate şi denotă, în fapt, incapacitatea Guvernului României de a gestiona banul public şi, mai ales, ipocrizia puterii executive\", susţine UNJR.