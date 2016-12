Magistraţii europeni, îngrijoraţi de situaţia CSM

Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Democraţie şi Libertate (Magistrats Européenes pour la Démocratie et les Libertés - MEDEL) se declară îngrijorată, într-un mesaj transmis noului Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), de situaţia creată după alegerile membrilor Consiliului. MEDEL apreciază că poziţia şi echilibrul instituţiei române sunt afectate de acestă situaţie. Preşedintele MEDEL, Vito Monetti, şi-a exprimat, într-o scrisoare adresată CSM, îngrijorarea legată de perpetuarea stării de incertitudine privind reaşezarea în termeni de normalitate a activităţii CSM. „Într-un stat în care existenţa, structura şi rolul Consiliului Superior al Magistraturii sunt statuate în Constituţie, obstrucţionarea activităţii Consiliului înseamnă împiedicarea funcţionării adecvate a justiţiei, o situaţie inadmisibilă în orice ţară, cu atât mai mult când aceasta este membru al Uniunii Europene. Suntem convinşi că distinşii membri ai Senatului României sunt pe deplin conştienţi de importanţa momentului şi că, astfel, vor pune în aplicare decizia Curţii Constituţionale, validând alegerea membrilor CSM prin respectarea legii; prin urmare, ne exprimăm sincerele speranţe că activitatea CSM va fi reluată în condiţii normale cât mai curând posibil. Sperăm că această îngrijorare a noastră să înceteze a mai exista foarte curând, prin rezolvarea crizei constituţionale actuale\", a susţinut, în scrisoare, Vito Monetti. Situaţia CSM este incertă ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale prin care a invalidat candidaturile a patru membri aleşi anul trecut în Consiliu ( trei magistraţi şi un reprezentant al societăţii civile), pentru un mandat de şase ani. Curtea Constituţională a cerut Senatului să-i valideze pe ceilalţi opt judecători şi procurori aleşi în CSM. MEDEL este o confederaţie europeană formată din 20 de asociaţii profesionale ale judecătorilor şi procurorilor din 11 state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, plus Serbia şi Turcia, şi are mai mult de 15.000 de membri.