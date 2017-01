Magistratul Stan Mustaţă, care judecă dosarul ICA, reţinut de DNA

UN DOSAR CU GHINION “DNA a speriat şi puiul de şarpe în gaura lui. Ţi-e frică să mai spui ceva în ţara asta. Am ajuns să fiu atent la ce vorbesc la telefon“, spunea un vecin hâtru. Nu ştim câţi români au speriat procurorii de la DNA, însă pe judecători cu siguranţă. În ultima perioadă, tot mai mulţi magistraţi s-au aflat sub lupa lor, ba că dau decizii neconforme cu anchetele lor, ba că ar avea nu ştiu ce interese absconse, ba că nu iau în calcul dovezile lor, chiar dacă acestea nu sunt foarte clare. Ceva e putred oricum în… România. Marţi a venit rândul unui alt judecător să fie dus la DNA. Suspectat de fapte de corupţie într-un dosar de luare de mită, Stan Mustaţă, unul dintre magistraţii din completul de la Curtea de Apel Bucureşti care judecă dosarul Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), în care este acuzat Dan Voiculescu, trebuia să judece, marţi, împreună cu un alt magistrat, apelurile formulate în dosarul privind modul de privatizare a ICA. După aproape patru ore de audieri sub lupa DNA, Mustaţă a declarat că procurorii l-au pus sub învinuire şi a recunoscut că se teme că va fi reţinut: “Când Viorica Dinu a fost arestată, îl judeca pe Voiculescu”.

PROBE NECONCLUDENTE Magistratul a admis că pe parcursul audierilor a fost emoţionat şi că la dosar există înregistrări ambientale, făcute de anchetatori, ale unor discuţii purtate cu un prieten. El a spus că probele anchetatorilor nu sunt, totuşi, concludente şi nici suficiente pentru formularea unor acuzaţii. După cum susţin procurorii, un prieten cu care a vorbit judecătorul s-ar fi întâlnit cu un prieten al lui Dan Voiculescu, pentru a fi dată o soluţie favorabilă în dosarul ICA. Judecătorul neagă acuzaţiile, afirmând că el şi "Boraci Ioan" nu au vorbit vreodată despre chestiuni precum intervenţii în dosare sau primirea unor bani ori bunuri. Culmea este că magistratul a refuzat iniţial să judece dosarul fraudării ICA. O fi presimţit ceva. Procurorii susţin că magistratul a cerut bani pentru a da decizii favorabile pentru şapte persoane, printre acestea numărându-se un condamnat din Dosarul Transferurilor, în unul dintre cazuri magistratul solicitând 30.000 de euro. În cele din urmă, judecătorul Stan Mustaţă şi grefiera Mariana Curea, de la Curtea de Apel Bucureşti - bănuită şi ea de implicare -, au fost reţinuţi de procurorii DNA pentru 24 de ore, care vor cere acestei instanţe arestarea lor preventivă în dosarul de mită în schimbul unor soluţii favorabile în dosare.

DAN VOICULESCU: „DNA NU ESTE DUMNEZEU PE PĂMÂNT”

După ce judecătorul Stan Mustaţă a fost ridicat de procurori de acasă, preşedintele fondator al Partidului Conservator, Dan Voiculescu, a reclamat DNA la procurorul general al României, Tiberiu Niţu. Voiculescu a precizat, marţi, într-o declaraţie de presă, că este nedemocratic şi intolerabil să existe suspiciuni asupra DNA şi asupra acţiunilor procurorilor anticorupţie. Dan Voiculescu a anunţat, totodată, că a adresat o sesizare procurorului general pentru a face o anchetă la DNA, pentru a se vedea cine a dispus aducerea la DNA a judecătorului Mustaţă, dacă este vorba despre un şantaj sau dacă există un grup infracţional organizat. Liderul PC a spus că se va adresa şi Parlamentului în acelaşi caz, dacă se va considera că ancheta solicitată Parchetului nu este necesară. De asemenea, Voiculescu a mai spus că nu îl cunoaşte pe judecătorul Mustaţă şi nici nu are prieteni care îl cunosc pe acesta. Voiculescu a adăugat că, din punctul lui de vedere, este necesară o anchetă la DNA, pentru că nimeni nu este mai presus de lege. "Vin în faţa voastră în calitate de adversar politic consecvent al lui Băsescu Traian. Din 2007, când am sesizat atitudinea păguboasă pentru români a lui Traian Băsescu, vă amintiţi că s-a format o comisie parlamentară care l-a suspendat în 2007. Ăla a fost momentul care a declanşat o luptă politică pe viaţă şi pe moarte între el şi mine. El a avut mulţi oameni care nu i-au cântat în strună, pe mulţi i-a pedepsit, cu mine mai are de luptat", a spus Voiculescu. „Legat de faptul că azi am semnat şi am trimis, prin profesorul Mateuţ, o sesizare la Parchetul General prin care l-am rugat pe procurorul general să facă o anchetă la DNA. Nu e Dumnezeu pe pământ, e o instituţie a statului care trebuie să dea socoteală, dacă face ilegalităţi. O anchetă pe 3 direcţii: cine a hotărât această formă de aducere în forţă a judecătorului la DNA? Cine a luat decizia? Dacă cumva e vorba de un şantaj la adresa judecătorului legat de dosarul "Telapatia"? Dacă e, este foarte grav. Dacă cei care au organizat acţiunea de dimineaţă au constituit un grup infracţional organizat.”