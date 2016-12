Magiunul de Topoloveni, la Târgul de Crăciun

Târgul de Crăciun organizat de Fundaţia Fantasio de la Pavilionul Expoziţional a adus constănţenilor şi renumitul magiun de Topoloveni. Reprezentantul firmei Sonimpex Serv COM, Luigi Sanda, a declarat că a venit cu cele mai noi produse ale firmei, patru tipuri de dulceţuri produse tot la Topoloveni. „Magiunul de prune este specialitatea noastră şi este principalul produs cu care am venit în întâmpinarea constănţenilor. Dar avem şi patru produse noi, cum sunt dulceaţa de cireşe negre, vişine, afine şi dulceaţa de prune cu migdale, care este cel mai nou produs al nostru. La aceste produse se adaugă şi zacusca de vinete.Toate produsele pot fi consumate inclusiv de un diabetic”, a declarat Luigi Sanda. El spune că unul dintre secretele magiunului constă în combinarea mai multor soiuri de prune. „Prunele se fierb cel puţin 10 ore la temperatură controlată şi doar cu ajutorul aburului, niciodată la foc direct. În afară de prune, magiunul nu mai conţine niciun alt ingredient”, spune reprezentantul firmei. Dar secretul principal dezvăluit de producător constă în faptul că s-a păstrat reţeta originală care se utiliza la începutul anilor 1900 iar producătorul spune că nu a intervenit în niciun fel în reţetă pentru a păstra acelaşi gust recunoscut al magiunului de Topoloveni. Până pe 23 decembrie constănţeni pot găsi în cadrul Târgului de Crăciun organizat la Pavilionul Expoziţional un stand cu magiun şi zacuscă de vinete de Topoloveni şi dulceaţă de cireşe negre, vişine, afine şi dulceaţa de prune cu migdale, sub marca Topoloveana.