MAI a dispus intensificarea controalelor în cluburi

Ministrul Afacerilor Interne (MAI) a dispus ca începând de sâmbătă seara să se intensifice controalele în cluburi, localurile urmând să fie verificate şi de Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC). Măsurile au fost luate după incendiul care a avut loc în clubul Bamboo.

"Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, a dispus ca începând chiar din această seară să se intensifice controalele și verificările în toate imobilele care găzduiesc activități cu public numeros.

De asemenea, Vicepremierul si ministrul Dezvoltarii, Sevil Shhaideh a solicitat Inspectoratului de Stat in Constructii demararea unui control tematic care sa verifice aplicarea legii in domeniu, pentru acest tip de constructii. Pentru acest lucru, se vor forma echipe mixte constituite din reprezentanti structurilor MAI si ai ISC. Inspectoratul de stat in constructii", a declarat Monica Dajbog, purtător de cuvânt al MAI.

Potrivit sursei citate, specialiştii Inspectoratului de Stat în Construcţii au facut o evaluare a structurii de rezistenţă a clădirii, constatând colapsul acesteia, recomandarea ISC fiind de dezafectare totală.

Ministerul anunţă că primele echipe de pompieri au ajuns la aproximativ 15 minute de la primirea apelului. Instituţia precizează că la numprul pus la dispoziţie pentru ca rudele celor care au fost în club să poată obţine informaţii corecte, 021.206.40.50, s-au primit peste o sută de apeluri.

"15 dintre acestea au fost primite de la ambasade, 65 de la persoane care cereau informații despre prieteni sau rude care au fost în club și nu puteau fi contactate, 7 dintre cei care au sunat solicitau informații despre persoane aflate pe lista celor aflați la spital sau în drum spre unitățile medicale, 3 dintre apelați s-au oferit să furnizeze informații despre incendiu, iar 32 de persoane care au sunat au cerut informații care nu aveau legătură cu cauza.90% dintre apelurile care semnalau persoane ce nu pot fi contactate au fost verificate și s-a comunicat răspuns solicitanților", explică ministerul.

Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă persoanelor care au fost în club să se prezinte la Unitățile de primiri Urgențe la apariția oricăror simptome care ar putea avea legătură cu incendiul.

Preşedintele şi premierul au fost informaţi cu privire la măsurile dispuse şi la acţiunile desfășurate.