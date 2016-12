Mai aproape de copiii cu dizabilităţi

Mulţi dintre noi credem că viaţa este prea dură şi că ne supune la încercări prea grele, însă câţi dintre noi am întâmpinat adevăratele obstacole, care să ne testeze atât voinţa, cât şi puterea de a merge mai departe? Acelaşi lucru l-au gândit şi foarte mulţi părinţi, ai căror copii au diverse dizabilităţi şi handicapuri. Dar, pentru unii dintre ei, a apărut o speranţă. Aceasta a venit tocmai din Belgia, prin Centrul de Sănătate „Het Balanske”. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros”din Constanţa a organizat ieri, activităţi prilejuite de finalizarea proiectului „Integrarea socială şi profesională a tinerilor cu dizabilităţi”, care s-a derulat pe o perioadă de trei ani, în parteneriat cu centrul din Belgia, şi care a fost realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) şi al Guvernului Flamand. Scopul proiectului a fost ca centrul „Het Balanske” să ofere suport şcolii „Albatros”, în vederea iniţializării implicării părinţilor în procesul de integrare a tinerilor cu dizabilităţi, mai ales că atitudinea societăţii în general este de reticenţă faţă de procesul de integrare a acestora, foarte mulţi părinţi fiind chiar ruşinaţi de prezenţa copiilor cu handicap, confruntându-se cu dificultăţi materiale şi cu ideile preconcepute ale celor din jur. Proiectul s-a adresat profesorilor, părinţilor şi tinerilor din Centrul Şcolar „Albatros”. „Tinerii au nevoie de suport şi sprijin, pe care şcoala nu l-ar fi putut acorda singură, şi astfel s-a început colaborarea cu centrul din Belgia. La început am fost mai sceptici în ceea ce priveşte acest proiect, dar am zis să încercăm şi acum nu ne pare rău. Am reuşit să convingem părinţii că în noi au un colaborator şi că poate suntem singurul sprijin constant în viaţa tânărului cu dizabilităţi şi în viaţa familiei în care există un astfel de copil. Aceştia au înţeles, şi împreună învăţăm să-i cunoaştem, să-i înţelegem, ca să putem comunica şi să-i putem educa, acesta fiind cel mai important lucru”, a declarat directorul centrului, prof. ing. Nicoleta-Luminiţa Ristea. În cadrul acestui proiect s-au efectuat deplasări în Belgia din partea echipei Albatros, unde s-au vizitat instituţii implicate în educarea şi integrarea persoanelor cu dizabilităţi, s-au purtat discuţii despre problematica integrării acestora în viaţa socială şi profesională şi s-au identificat activităţi care pot fi implementate cu succes şi în România. Pe tot parcursul celor trei ani au fost organizate fel şi fel de activităţi atractive, în care s-au implicat atât cadrele didactice, cât şi familiile tinerilor, dar şi activităţi în mijlocul naturii, menite să dezvolte independenţa personală a elevilor. În ceea ce priveşte integrarea profesională, elevii cu dizabilităţi au participat împreună cu părinţii la târguri de joburi, iar agenţii economici au fost consiliaţi în privinţa avantajelor pe care le pot avea în cazul angajării acestora.