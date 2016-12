Mai avem de plătit 22 de milioane de euro, şpăgile apropiaţilor lui Băsescu, în dosarul „Microsoft“

Românii au de plătit încă 22 de milioane de euro pentru şpăgile luate în dosarul „Microsoft“ de apropiaţii lui Băsescu. Această dezvăluire îi aparţine ministrului pentru Societatea Informațională, Sorin Mihai Grindeanu, care a declarat ieri, în exclusivitate pentru DCNews, că în acest moment, în scandalul ”Microsoft”, România datorează nu mai puțin de 22 de milioane de euro. Datoria trebuia achitată până la finalul anului 2014 firmei din Elveția care a revândut licențele către statul român. Această firmă nu mai există însă, după ce a fost cumpărată de o entitate din Cipru, care, la rândul ei, a cesionat contractul cu statul român unei bănci. Unul dintre acționarii firmei din Cipru este un rus, a dezvăluit Grindeanu pentru sursa citată. ”Ce ne spuneți despre licențele Microsoft, că e acest scandal enorm, care a și ajuns unde a ajuns, la finanțarea partidelor politice?”, l-a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac pe ministrul pentru Societatea Informațională, invitat la DCNews Live. ”Într-un fel, e normal că s-a ajuns la finanțarea partidelor. În plus față de ce vedem la televizor în acest dosar, vreau să vă spun că din punctul meu de vedere, ca și absolvent de Informatică, este inadmisibil ceea ce s-a întâmplat ca și finalitate, și anume ca statul român să ajungă să plătească, per licență, undeva în jur 1.800 - 1.900 de dolari, ceea ce, ca și preț, este undeva de vreo 15 ori mai mult decât prețul cu care se poate achiziționa o licență free de pe internet, ca să nu vorbim de discounturile pe care putem să le avem vorbind de o cantitate foarte mare. Undeva în jur de 1.850 - 1.900 de dolari a plătit statul român pe parcursul celor aproape zece ani de când a început acest contract. Vorbim de închiriere, fiindcă așa s-a desfășurat. Undeva în 2004 a fost prima înțelegere, prima Hotărâre de Guvern. Nu era Ministerul Comunicațiilor cel care gestiona acest domeniu, cred că era Secretariatul General al Guvernului. Dar aveau doar rolul de contabil, să adune din partea celorlalte instituții, ministere numărul de licențe necesare. Au făcut un calcul simplu, aceste acorduri-cadru au tot suferit anexe, acte adiționale, prin 2007, 2008, 2009 ș.a.m.d. În 2012, s-a ajuns la concluzia că noi tot închiriem și ar trebui să cumpărăm aceste licențe. Și este vorba de contractul de buy-out, care ar fi trebuit să se desfășoare pe parcursul anilor 2013, 2014, 2015. Eu, în momentul în care am ajuns ministru, la finalul anului 2014, am constatat că nu se plătise rata aferentă anului 2014. Trebuia plătită până pe 31 decembrie 2014”, a răspuns acesta.

Sorin Grindeanu arătat că, în acest moment, statul român nu mai este dator la Microsoft, pentru că gigantul american ”și-a luat banii”, însă din contractul inițial mai avem de plătit ”încă 22 de milioane de euro. 11 milioane pe an”, până în 2015. ”Microsoft-ul n-are nicio problemă în momentul acesta, este vorba de acei reselleri cu care ministerul a intrat în parteneriat sau avea contract, acei reselleri celebri. Și asta voiam să vă spun, că la sfârșitul anului 2014, când am venit la Ministerul pentru Societatea Informațională, am cerut un raport despre dosarul „Microsoft“. Și am cerut să mi se aducă datele despre acești reselleri. Mi s-a spus că e o firmă din Elveția și am cerut în Elveția certificatul fiscal al acestei firme. Ne-a venit peste două zile, undeva înainte de Crăciun, pe 22-23 decembrie, răspuns oficial de la autoritățile din Elveția că această firmă nu mai există. Firma căreia trebuia și trebuie să-i plătim în continuare. Undeva în ianuarie ni s-a trimis o adresă, spunându-ni-se că a fost cumpărată de o altă firmă care, surprinzător, unde credeți că avea și are sediul? În Cipru! Și, sigur, la sfârșitul anului 2014 am cerut suspendarea acestui contract în instanță, în civil. În momentul acesta ne aflăm în proceduri. Noi, ca și minister, am cerut suspendarea plăților și clarificarea situației. Mai mult decât atât, pot să vă spun că inclusiv firma din Cipru, moștenitoarea firmei din Elveția, nu mai are niciun fel de problemă, fiindcă a cesionat acest contract către o bancă. Deci, în acest moment, acei băieți deștepți și-au luat banii. Singurii care sunt păgubiți sau nu și-au primit banii sunt cei de la respectiva bancă. (...) În acest moment, în dosarul „Microsoft“, România datorează 22 de milioane de euro unei firme din Cipru, care a cesionat acel contract unei bănci. Deci acea firmă nu mai are o problemă”, a continuat ministrul.

AVEM DATORII LA RUŞI Chestionat dacă știe cine este în spatele firmei din Cipru care a încasat banii recent, Sorin Grindeanu a răspuns afirmativ, precizând că nu este vorba de persoane politice. ”Dar n-ați aflat ultima persoană, proprietarul adevărat? Presupun că sunt niște ciprioți ...”, a intervenit Bogdan Chirieac. ”Ruși!”, a replicat membrul Guvernului. ”Deci în dosarul „Microsoft“ plătim bani rușilor?”, a continuat analistul politic. ”Nu, e proprietarul acelei firme, unul din acționari. (...) Noi nu avem nicio legătură, nu ne-a cerut nimeni părerea cu privire la cesionarea acelui contract. (...) Noi acum trebuie să dăm banii băncii, numai că noi n-avem niciun fel de relație contractuală cu această bancă. Noi avem o relație contractuală cu firma care nu mai există, cea din Elveția. E normal să ne judecăm. Am chemat și Microsoft-ul ca parte, în momentul în care am făcut intervenția în justiție, și vor veni. N-am avut încă primul termen. Eu cred că e foarte important să ne explice modul în care au fost selectați acești reselleri, modul în care s-a dus parteneriatul dintre Microsoft și acești reselleri”, a răspuns Sorin Grindeanu. Întrebat dacă în urma procesului există șansa să se salveze cei 22 de milioane de euro, ministrul a răspuns: ”Eu asta îmi doresc, pentru că oricum s-a plătit extraordinar de mult”.