Mai avem doar trei minute până la declanşarea Sfârşitului Lumii?

O veste îngrijorătoare şi, în acelaşi timp, ciudată vine de Oamenii de Știință din Domeniul Atomic (Universitatea Chicago): acul Ceasului Apocalipsei, care simbolizează iminența unui cataclism nuclear, ecologic sau tehnologic, a fost dat înainte cu două minute, arătând acum 23h57, au anunțat aceştia la sfârşitul săptămânii. Ceasul Sfârșitului Lumii (Doomsday Clock) este un ceas conceptual creat la scurt timp după începerea Războiului Rece și potrivit cu regularitate din 1947 încoace de conducerea Buletinului Oamenilor de Știință din Domeniul Atomic de la Universitatea Chicago (Bulletin of the Atomic Scientists, BAS) - asociație care cuprinde 18 câștigători ai Premiului Nobel - și pe care ora 24 reprezintă apocalipsa, relatează AFP. Ceasul recurge la analogia timpului ce se scurge până la ora 24.00 pentru a denunța pericolele la adresa omenirii din cauza amenințărilor nucleare, ecologice și tehnologice. Din 22 ianuarie 2015, ceasul arată ora 24 fără trei minute, arată Kennette Benedict, președintele grupului de oameni de știință. Asociația apreciază ca „foarte ridicată probabilitatea unei catastrofe planetare dacă nu se iau rapid măsuri” împotriva încălzirii climatice și a cursei înarmărilor nucleare. Minutarul ceasului a fost mutat periodic în funcție de pericolele percepute. Cel mai aproape de „miezul nopții” a fost mutat în anul 1953, cu numai două minute înainte de o posibilă catastrofă. În acel an, Statele Unite au decis să realizeze bomba cu hidrogen, o armă de departe mai puternică decât orice bombă atomică. Cea mai mare distanță temporală față de o posibilă catastrofă nucleară a fost de 17 minute, în anul 1991, când s-a încheiat Războiul Rece, iar Rusia și Statele Unite au început să-și reducă semnificativ arsenalele nucleare. Înainte de modificarea din această săptămână a minutarului, acul ceasornicului a înaintat cu un minut - de la șase la cinci minute - în 10 ianuarie 2012 și a fost menținut așa timp de doi ani. Odată cu modificarea de joi, Ceasul Apocalipsei nu a mai fost atât de aproape de miezul nopții din 1984, când a indicat tot 23h57, în momentul cel mai tensionat al relațiilor americano-sovietice. Benedict a justificat decizia de a da înainte acul ceasului: „În prezent, încălzirea climatică necontrolată și cursa înarmărilor nucleare prin modernizarea unor imense arsenale reprezintă amenințări extraordinare și de netăgăduit la adresa supraviețuirii omenirii. Liderii mondiali nu au acționat cu promptitudinea și amploarea necesare pentru protejarea oamenilor de o potențială catastrofă”.