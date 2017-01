„Mai bine mort, decât comunist!”

Decât să comentez „şedinţa” de guvern de la Cotroceni, deşi voi fi oricum obligat să o fac în zilele imediat următoare, mai bine vă reîmprospătez memoria cu o aniversare aproape uitată, însă foarte emoţionată pentru mulţi români... Vă mai amintiţi exclamaţia citată de mine în titlul acestui editorial? Sunt sigur că, mai ales începând de la cei care se apropie de 40 de ani, adică toţi cei care aveau cel puţin 18 ani la Revoluţie şi până la vârsta generaţiei mele, dacă nu chiar mai mult, nimeni n-ar putea uita prea uşor acest slogan legendar! Dar nu ştiu cine mai ţine minte când anume a început acea nebunie frumoasă... Într-adevăr, acum 20 de ani, pe data de 22 aprilie, exact în ajun de Sfântul Gheorghe, „purtătorul de biruinţă”, cum scrie în calendarul ortodox, debuta fenomenul numit „Piaţa Universităţii”! De la acea dată şi până în noaptea de 13 spre 14 iunie, când hoardele de mineri au invadat cu brutalitate capitala ţării, inima României a bătut, timp de 53 de zile, zi şi noapte, fără întrerupere, alături de tinerii ce scandau în Piaţa Universităţii „Jos comunismul”!... Astăzi, după două decenii, ne putem întreba retoric: am reuşit să „biruim” comunismul? Probabil că răspunsul este da, cel puţin din punct de vedere politic, fiindcă facem parte din UE şi NATO, însă de comunişti, indiferent ce măşti poartă acum cei ce mai sunt în viaţă, şi mai ales mentalitatea comunistă, încă nu am scăpat pe deplin nici până în ziua de azi! A fost nevoie de un lung şir de ani pentru ca românii să înceapă să se dezmeticească în aerul tare al libertăţii şi să înţeleagă că adevărata şi crâncena luptă cu sistemul comunist a pornit abia după prăbuşirea dictaturii lui Ceauşescu, odată cu protestul din Piaţa Universităţii şi Proclamaţia de la Timişoara, din care faimosul „punct 8” nu se aplică nici măcar astăzi, căci legea lustraţiei nu a fost votată până acum. Totuşi, am biruit, căci suntem liberi, în pofida nedreptăţilor sociale, ceea ce înseamnă că tinerii din decembrie 1989 nu au murit degeaba, aşa cum mai susţin unii imbecili din ziua de azi!