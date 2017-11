Mai bine previi ameninţările cibernetice decât să dai bani grei pentru recuperarea datelor!

Sună logic şi, mai mult decât atât, este logic! Pe principiul „Mai bine previi decât să repari”, specialiştii de la Kaspersky Lab explică cum detecția rapidă a amenințărilor cibernetice poate reduce costul mediu necesar pentru recuperarea datelor la mai mult de jumătate. Cu alte cuvinte, cifrele trec de la 1,2 milioane de dolari la 456.000 de dolari, pentru companiile mari, se arată în Raportul "Noi amenințări, o nouă atitudine: ce înseamnă să fii pregătit pentru riscuri într-o lume a atacurilor complexe", realizat de Kaspersky Lab. Studiul de specialitate relevă faptul că atacurile direcționate au devenit una dintre amenințările cu cea mai rapidă creștere în 2017, cu un plus de 11% pentru companiile mari. De asemenea, două treimi dintre participanții la cercetarea Kaspersky Lab (66%) au fost de acord că amenințările devin din ce în ce mai complexe, iar pentru 52% dintre ei este din ce în ce mai dificil de stabilit diferența dintre atacurile "normale" și atacurile complexe.

Pe de altă parte, 42% dintre companii s-au declarat încă nesigure în privința celei mai eficiente strategii pentru a răspunde acestor amenințări, iar în 63% dintre cazuri incertitudinea este semnificativ mai ridicată, mai ales printre respondenții care sunt experți IT. Potrivit sursei citate, majoritatea companiilor (77%) consideră că acestea cheltuie suficient sau chiar prea mult pe protecția împotriva atacurilor direcționate, în timp ce mai mult de jumătate dintre cei intervievați (56%) admit că au nevoie de instrumente mai bune de detecție și răspuns la amenințări persistente avansate (APT-uri) și atacuri direcționate.

Raportul Kaspersky Lab arată că, în ultimul an, doar un sfert (25%) dintre companiile chestionate au descoperit într-o singură zi cele mai serioase incidente de securitate cu care s-au confruntat. "În orice caz, o detecție imediată scade semnificativ costul mediu de recuperare: de exemplu, de la 1.200.000 de dolari pentru companiile în care durează mai mult de o săptămână pentru a detecta amenințarea, la 456.000 de dolari, pentru acelea care pot să o detecteze imediat. Factorul uman reprezintă o altă componentă crucială", se notează în studiul de specialitate, care mai evidențiază și că 53% dintre companii sunt de acord că trebuie să angajeze mai mulți specialiști cu experiență în securitatea IT, mai exact în managementul SOC (Security Operations Center), răspunsul la incidente și "vânătoarea" amenințărilor. Specialiștii consideră că lipsa experților crește cu 15% expunerea companiilor la atacuri direcționate și, în plus, majorează media impactului financiar al unui atac asupra întreprinderilor, de la 930.000 de dolari, la 1,1 milioane de dolari.