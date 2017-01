Mai bine tineri fără experienţă, decît salariaţi bine plătiţi

Slujbele puse la bătaie de angajatorii români sînt tot mai multe pe zi ce trece, însă această evoluţie nu se regăseşte şi la nivelul salarizării. Cu un salariu mediu net de nici 400 de euro, dar cu speranţe de vreo 1.100 de euro în anul 2020, angajaţii români trebuie să se mulţumească deocamdată cu puţin. Mai greu este pentru tinerii care îşi fac debutul în cîmpul muncii naţionale, mai ales că aceştia sînt plătiţi în funcţie de bunăvoinţa angajatorilor. De fapt, creşterea salariilor în anumite sectoare obligă firmele să angajeze tineri între 18 şi 22 de ani, fără experienţă Specialiştii în piaţa muncii explică fenomenul prin faptul că salariile au urcat rapid în condiţiile în care oferta de slujbe a crescut de două ori în primele şapte luni ale anului faţă de perioada similară din 2007. Pe piaţa muncii se observă şi că oferta de locuri de muncă din sectorul vînzărilor şi cel al achiziţiilor sau aprovizionării pentru tinerii pînă în 23 de ani s-a dublat în această perioadă. \"Din cauza pretenţiilor salariale foarte mari ale tinerilor, firmele şi-au schimbat foarte mult politica şi caută mai nou persoane cu potenţial şi fără experienţă. Companiile economisesc astfel foarte mulţi bani şi cîştigă acelaşi plus de valoare\", a declarat directorul de marketing al \"Neogen\", Constantin Ferseta. Acesta a explicat că un absolvent de facultate, fără experienţă, solicită la angajare între 400 şi 700 de euro, în timp ce pretenţiile salariale ale unui tînăr cu aceleaşi studii, dar cu experienţă de 1-2 ani, sînt duble în cele mai multe cazuri. Specialiştii susţin că pretenţiile financiare ale tinerilor sînt exagerate şi spun că, de cele mai multe ori, companiile angajatoare nu oferă mai mult de 30% din valoarea salariilor solicitate de aceştia. Alina Sterpu, specialist PR în cadrul companiei de recrutare \"Psihoselect\", a precizat că pretenţiile salariale ale tinerilor care se angajează în vînzări au crescut cu aproape 100% în ultimul an. De cealaltă parte, tinerii sînt din ce în ce mai interesaţi de conturarea unei anumite experienţe profesionale pe care să o poată menţiona în CV şi care să îi ajute atunci cînd vor opta pentru slujbe mai solicitante, dar şi mai bine plătite. \"Tinerii sînt interesaţi atît de politicile de motivare pe care le au companiile, cît şi de posibilităţile de dezvoltare profesională pe care acestea le pot oferi - un mare plus îl constituie trainingurile interne, cursurile oferite de companie şi posibilităţile de promovare\", susţine consultantul de resurse umane al \"eJobs\", Laura Chilom.