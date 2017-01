Mai e mult până departe

CEC Bank ar avea nevoie de o instituție financiar-bancară internațională care să dețină 25 - 30% din bancă și să suplinească rolul pe care îl au băncile-mamă pentru sucursalele lor din România, consideră președintele CEC, Radu Grațian Ghețea. „Un fond de investiții nu aduce plusvaloare. Are doar bani, nu și know-how. Este un fond speculativ; de obicei, intră și, peste câțiva ani, își ia banii și pleacă. Nu așa ceva ne-ar trebui, ci o instituție care să joace rolul mamei, așa cum au celelalte bănci concurente, care sunt subsidiare ale unor instituții din Austria, Grecia, Italia sau Franța“, spune Ghețea. Cât despre sistemul bancar românesc, el notează că nu este prea mare, strict ca număr de instituții: „Este OK, pot să fie și mai multe bănci, țara este foarte mare. Să nu uităm că avem 45% din populație, în special în mediul rural, care nu prea este bancarizată. Faptul că își primește pensia pe card și o scoate a doua zi de la ATM nu înseamnă că s-a bancarizat“. Ghețea apreciază că numărul de bănci care ar acoperi destul de bine cerințele țării este puțin sub 50 (față de 39 în prezent): „Sigur, nu cred că pentru a dezvolta operațiunile de retail pentru populație trebuie să venim acum cu niște bănci străine foarte puternice. Românii au învățat să facă banking, între timp“.