Mai întârzie programele „Rabla“ și „Rabla Plus“ 2016?

09:28:04 / 09 Iunie 2016

”Rabla Plus 2016 NU conține atât partea clasică, binecunoscută de români, care sprijină înnoirea parcului auto, dar și partea Plus care promovează ecomobilitatea, în cazul de față - autovehicule cu zero emisii. Sunt 2 programe distincte. A fost prelungit termenul de inscriere doar pentru Rabla Plus (vehiculele electrice). Pentru programul clasic se depun contestatii pana in 13 iunie, dupa care incepe propriu-zis programul.