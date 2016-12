Mai mult croaziere

Potrivit agenţiei croaziere.net, specializată în vânzarea de croaziere, deşi 2009 a fost un an dificil, segmentul croazierelor a înregistrat o creştere surprinzătoare, de circa 30%, a numărului de turişti, în comparaţie cu anul precedent. Numai croaziere.net by Office Travel a vândut, în anul precedent, peste 1.000 de cabine. Dacă până acum croazierele erau accesibile pentru turiştii cu venituri medii şi mari, în 2009 au reprezentat un produs accesibil şi pentru mulţi dintre cei cu venituri medii şi mici. Liniile de croazieră au redus preţurile cu 30 până la 50%. În cazul croazierelor de lux, tarifele au scăzut şi cu 70%. “Ca destinaţii de croazieră, în lunile noiembrie, decembrie şi chiar şi în ianuarie s-a rezervat foarte bine destinaţia Caraibe (locul întâi într-un clasament al croazierelor în această perioadă), cu zbor inclus din Madrid, fără viză şi cu regim all inclusive la bord”, declară Ioan Băşea, directorul general al croaziere.net.