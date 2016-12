Mai mult de jumătate din deșeuri provin din gospodării

Deșeurile provenite din gospodării reprezintă mai mult de jumătate din totalul generat în România, a declarat, în cadrul unei conferințe de specialitate, Viorica Paraschiv, comisar la Serviciul Gestiunea Deșeurilor din cadrul Gărzii Naționale de Mediu (GNM). Astfel, un locuitor din zona urbană generează anual 346 kg de deșeu menajer, de trei ori mai mult față de un locuitor din mediul rural. ”În prezent, în UE sunt generate circa 1,3 miliarde tone de deșeuri anual, din care 180 milioane tone sunt deșeuri menajere care sunt eliminate final prin depozitare. În România, în prezent, un locuitor din zona urbană generează, în medie, 346 kg de deșeuri menajere pe an, în timp ce în mediul rural sunt generate circa 96 kg de deșeuri menajare pe an. Diferența apare datorită faptului că, în mediul rural, o mare parte dintre deșeuri sunt transformate de către țărani in situ, în propria gospodărie, sau le dau ca hrană la animale”, a afirmat Paraschiv. Conform datelor prezentate de către reprezentantul GNM, 56% din totalul deșeurilor generate în România provin din gospodării, urmate de deșeurile din industria construcțiilor - 20,6%. Obiectivul care trebuie atins la nivel național vizează reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor din ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, respectiv: 60% din greutatea totală de hârtie-carton, 50% în cazul metalelor, 15% pentru lemn și 22,5% greutate pentru plastic. În cazul în care unitățile administrativ-teritoriale nu-și îndeplinesc responsabilitățile, acestea pot chiar și plăti 100 lei/tona de deșeu, pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea de deșeuri valorificată sau incinerată, a mai spus reprezentantul GNM.