Mai mult de jumătate dintre directorii de şcoală sînt numiţi prin delegaţie

Peste 6.200 din totalul celor 10.890 de directori şi directori adjuncţi care conduc şcolile româneşti sînt numiţi prin delegaţie, iar circa 4.500 dintre ei au fost schimbaţi numai la începutul acestui an şcolar, potrivit Ministerul Educaţiei. “Încă nu am primit datele de la trei judeţe, însă, pînă în prezent, 4.448 de directori au fost numiţi prin delegaţie, în locul unora ce fuseseră numiţi în acelaşi mod. Am primit sute de reclamaţii de la directorii demişi. Anul acesta, s-a ajuns la situaţii absurde. Directori care ocupau postul prin concurs au fost anunţaţi prin fax, înainte de expirarea directoratului, că nu mai sînt în funcţie. Am încercat să discutăm cu inspectorii şi să-i tragem la răspundere. Ne-au zis că nu i-am numit noi, ci filialele locale ale partidului, aşa că nu trebuie să ne dea nouă socoteală, ci politicului local”, spun reprezentanţii Ministerului Educaţiei. Potrivit unui ordin emis în aprilie 2007, la preluarea mandatului, de ministrul de atunci al Educaţiei, Cristian Adomniţei, concursurile pentru numirea şefilor de şcoală au fost suspendate, iar numirile au fost făcute, din acel moment, de către inspectorii şcolari generali, numai prin delegaţie sau detaşare. Astfel, în ultimii trei ani nu s-au mai organizat concursuri pentru posturile de director, numirile ajungînd să se facă abuziv, potrivit ministrului în funcţie, Ecaterina Andronescu. Ea a mai spus că din moment ce responsabilitatea pentru numiri a fost dată inspectorilor şcolari prin ordin de ministru, la fel ar fi trebuit să se procedeze pentru a li se lua această sarcină. Ecaterina Andronescu a emis, săptămîna trecută, un ordin prin care responsabilitatea numirii directorilor de şcoală şi a adjuncţilor acestora trecea de la inspectoratele şcolare la Ministerul Educaţiei. Ordinul a stîrnit controverse atît printre partidele politice, cît şi în rîndul sindicatelor, toţi reclamînd politizarea şcolii prin acest demers ministerial. În cele din urmă, ordinul nu a mai fost publicat în Monitorul Oficial, purtătorul de cuvînt al PSD, Bogdan Niculescu Duvăz, afirmînd că Andronescu nu va mai modifica procedura de numire a directorilor. Andronescu a explicat că a ajuns să emită ordinul după ce a primit semnale negative din teritoriu, care au ridicat problema “politizării şcolii”. În ceea ce priveşte contradicţia dintre acest ordin şi noua Lege a educaţiei, care prevede numirea directorilor cu delegaţie de către consiliul de administraţie al şcolii, ministrul a spus că ordinul era menit să acopere perioada pînă cînd vor fi gata noile metodologii de numire. În judeţul Constanţa, 180 de directori de şcoli sînt numiţi cu delegaţie.