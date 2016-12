Mai multă pădure?

Ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, îşi propune mărirea suprafeţei de păduri la 30% din teritoriul României. \"În prezent, în România avem 27,7% zonă de pădure. În 2010 am reuşit de şase ori mai multe împăduriri decât în 2009. În 2011 ne-am propus de două ori mai multe decât în 2010. Am reuşit, astfel, să creştem, pentru prima dată, cu 0,3% suprafaţa pădurilor din România. Ne propunem să ajungem la o suprafaţă de 30% în viitorul apropiat, pentru că pădurea este prioritatea nu numai a noastră, ci o prioritate din punct de vedere al gestionării mediului înconjurător\", a declarat Borbely. Deşi Romsilva are contracte de colaborare cu instituţiile statului, cum ar fi Poliţia, Ministrul a recunoscut că tăierile ilegale şi vandalismele din pădure încă sunt frecvente în România.