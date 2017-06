Spitalul de copii "Grigore Alexandrescu" din Capitală a fost pus sub învinuire pentru ucidere din culpă, informează Realitatea Tv. Potrivit unor surse judiciare, ancheta are legătură cu moartea suspectă a unui bebeluş de şase luni. Ancheta are legătură cu moartea suspectă a unui bebeluş de 6 luni. Părinţii acuză că bebeluşul s-a infectat cu o bacterie periculoasă, în timp ce era internat. Spitalul de copii este acum urmărit penal.