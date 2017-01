Mai multe anotimpuri în câteva zile

După gerul aprig de zilele trecute, când la Constanța termometrele au arătat și -16 grade C, iată că în doar câteva zile temperaturile vor reuși să crească într-un ritm alert, ajungând chiar și la 11 grade C. Sâmbătă, 10 ianuarie, cerul va fi variabil, temporar noros. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 şi 8 grade C, iar cele minime între 0 şi 3 grade C. De asemenea, duminică, 11 ianuarie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 şi 11 grade C, iar cele minime între 2 şi 4 grade C. Cerul va fi variabil, temporar noros, mai ales noaptea, când, local, vor fi precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări noaptea. După ce ne-am mai dezghețat un pic, luni, 12 ianuarie, vremea se va răci iarăși. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 şi 5 grade C, iar cele minime între -4 şi 0 grade C. Cerul va fi variabil, temporar noros la începutul intervalului, când local vor fi precipitaţii mixte slabe. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare.