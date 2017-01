Mai multe bilete pentru concertul „Iron Maiden”

Organizatorii concertului „Iron Maiden” la Bucureşti au suplimentat numărul biletelor din faţa scenei, pentru că cele puse în vînzare s-au epuizat în doar o lună şi au primit numeroase cereri din partea fanilor. Fanii legendarei trupe britanice de heavy metal „Iron Maiden” vor putea cumpăra încă 1.000 de bilete în zona Gazon A a stadionului Cotroceni, unde formaţia va susţine un concert pe 4 august. Biletele suplimentare vor fi puse în vînzare de astăzi. Preţurile biletelor pentru concertul „Iron Maiden” sînt între 50 şi 240 de lei, iar cele din zona Gazon A costă 130 de lei. Ele pot fi achiziţionate de pe site-ul www.myticket.ro şi din reţeaua magazinelor Diverta.

Concertul de la Bucureşti, care va începe la ora 19.00, face parte din turneul „Somewhere Back in Time”, care va demara în februarie, odată cu lansarea unui dublu DVD „Live After Death”, ce cuprinde imagini filmate în martie 1985, în timpul celor patru concerte susţinute de trupă în Long Beach Arena din Los Angeles, în cadrul turneului Powerslave. Turneul va oferi fanilor cel mai elaborat şi mai spectaculos show al trupei, care se va concentra asupra albumelor lansate în anii \'80 şi va avea scena egipteană din Powerslave Tour.

Una dintre cele mai cunoscute şi mai longevive trupe heavy metal, „Iron Maiden” a lansat, de-a lungul carierei, 14 albume, vîndute în aproximativ 70 de milioane de exemplare. Printre hiturile rockerilor se numără „The Trooper”, „Flight of Icarus”, „Where Eagles Dare”, „To Tame A Land”, „Wasted Years”, „Bring Your Daughter... to the Slaughter”, „Afraid to Shoot Strangers” şi „Wasting Love”. Trupa a mai cîntat la Bucureşti în octombrie 1995, la Sala Polivalentă, dar cu un alt vocalist. Actualul, Bruce Dickinson, a vizitat România în luna august a anului trecut, cînd a comentat competiţia Aero Grand Prix din Constanţa.