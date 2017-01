Mai multe cabinete medicale şi stomatologice la ţară

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Constanţa a finalizat procesul de contractare pe anul 2007. Astfel, au fost încheiate contracte cu 356 de medici de familie, 111 cu medici specialişti din ambulatoriu, 208 contracte cu medicii dentişti. De asemenea, pacienţii se vor putea trata la 12 medici balneofizioterapeuţi. Cei care au nevoie de transport sanitar vor putea apela la Serviciul Judeţean de Ambulanţă, iar copiii care au nevoie de dializă vor merge la unităţile sanitare cu o firmă specializată în transportul lor. „Se constată o îmbunătăţire faţă de anul trecut. De exemplu, am încheiat trei contracte pentru îngrijire la domiciliu. Pentru acest serviciu avem alocate trei miliarde de lei pentru acest an. Am încheiat o serie de contracte noi pentru anul 2007. Şase stomatologi au încheiat contracte cu noi, şase medici specialişti s-au alăturat Casei Judeţene, pentru specialităţile Chirurgie-Infantilă, Oncologie, Neurologie, la Medgidia avem un medic psihiatru, la Mangalia, medicină internă şi la Eforie Nord, un oftalmolog”, a declarat directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, dr. Liviu Mocanu. Datorită noilor contracte încheiate se vor deschide cabinete stomatologice la Ciocîrlia, Rasova şi Corbu, iar locuitorii din Ovidiu, Năvodari, Cernavodă şi Rasova vor avea posibilitatea de a se adresa mai multor medici de familie. Astfel, în 2007 s-au încheiat contracte cu peste o mie de furnizori, spre deosebire de 2006, cînd au fost doar 963.