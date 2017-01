Mai multe carduri emise de GarantiBank

GarantiBank intenţionează să-şi majoreze numărul cardurilor de credit Bonus Card la peste 150.000 de unităţi în acest an, după ce şi-a dublat acest portofoliu în 2009, la peste 80.000 de unităţi, datorită numeroaselor campanii promoţionale desfăşurate. În acelaşi timp, banca are în plan creşterea numărului de magazine partenere Bonus Card, în care se acordă bonsuri la cumpărături, de la 3.200 în prezent la peste 5.000 până la sfârşitul anului, în conformitate cu topul preferinţelor clienţilor. Conform statisticilor GarantiBank, românii utilizează cel mai frecvent cardurile de credit pentru cumpărăturile în supermarket, magazine de produse electrocasnice şi benzinării. Topul este întregit de cheltuielile în magazinele de bricolaj şi amenajare a casei şi cele de îmbrăcăminte. Bonus Card a fost lansat de GarantiBank în noiembrie 2007 sub sigla MasterCard şi este primul card de credit multibrand prevăzut cu cip din România. Utilizatorii Bonus Card au făcut în 2009 cumpărături gratuite în valoare de un milion de lei, utilizând bonusul acumulat în urma tranzacţiilor achitate cu acest card la comercianţi.