Mai multe cazuri de gripă în acest sezon

Medicii estimează că în sezonul 2007-2008 ar putea fi înregistrate mai multe cazuri de gripă pentru că oamenii au imunitate scăzută faţă de noua tulpină \"Solomon Islanda\", care a circulat în timpul verii în emisfera australă. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a recomandat un vaccin antigripal care are în compoziţie această tulpină nouă. \"Noua tulpină aflată în circulaţie ar putea provoca mai multe îmbolnăviri. Ne aşteptăm ca fiind o tulpină nouă, numărul de îmbolnăviri să fie puţin mai mare, întrucît populaţia nu are o imunitate înaltă. Această tulpină nu e foarte diferită de Noua Caledonie, care a circulat mai multe sezoane în România şi Europa\", a declarat Viorel Alexandrescu, şeful Centrului Naţional de Referinţă pentru Gripă. Virusul gripal “Solomon Islands” îl înlocuieşte în vaccin pe cel de tip Noua Caledonie, acesta din urmă fiind prezent şase sezoane în România şi Europa. \"Gripa sezonieră face şi victime. În fiecare an, mor de gripă obişnuită, dată prin schimbările de tulpini, între 500.000 şi un milion de persoane şi între cinci şi şapte la sută din populaţia globului se internează (cam 20 de milioane). Cel mai sigur mijloc de prevenire a îmbolnăvirilor este vaccinul. Imunizarea se face înainte de debutul epidemiei\", a precizat Alexandrescu. Virusurile gripale au multiple simptome şi semne. Gripa are un debut brusc, cu febră mare, durere de cap, tuse persistentă şi dureri musculare. Boala se poate manifesta mai agresiv la copii, debutul fiind astenie, febră, convulsii, frisoane, chiar şi diaree. Cel mai rapid mijloc de transmitere a gripei este prin tuse în spaţii închise, cum ar fi avioane, unde bolnavii stau mai mult timp la un loc cu cei sănătoşi, dar şi trenuri, autobuze, clasele de elevi, locurile de muncă. Vaccinul antigripal asigură protecţie înaltă, peste 85% şi este recomandat mai ales persoanelor cu risc, bătrîni şi copii din instituţii de ocrotire, medici, profesori, salariaţi din instituţiile care lucrează cu publicul. Vaccinul este contraindicat celor alergici la proteinele din ouă.