Mai multe companii de asigurări ar putea avea ca acţionari persoane juridice incompatibile cu această calitate

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) propune, într-un proiect de normă, ca firmele off-shore, cu sediul în străinătate şi asociaţiile sindicale care nu depun situaţii financiare auditate, să nu mai poată să fie fondatori sau acţionari, direcţi sau indirecţi, ai societăţilor de asigurări. Potrivit unui proiect de normă al CSA privind autorizarea societăţilor de asigurări nu pot fi membri fondatori sau acţionari direcţi sau indirecţi ai unei societăţi de asigurări asociaţiile, fundaţiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicală şi orice alte forme de asociere similare, care nu depun situaţii financiare auditate. Totodată, din acţionariatul companiilor de asigurări nu vor putea face parte persoanele juridice sau alte entităţi înregistrate în state cu care România nu întreţine relaţii diplomatice sau în jurisdicţii care nu instituie obligativitatea organizării şi evidenţa contabiliăţii şi/sau publicării situaţiilor financiare, evidenţa registrelor comerciale şi/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveşte identitatea acţionarilor/asociaţilor şi administratorilor. Persoanele care justifică sursa fondurilor prin împrumuturi sau venituri obţinute din activităţi desfăşurate în statele sau jurisdicţiile cu care România nu întreţine relaţii diplomatice sau în jurisdicţii care nu instituie obligativitatea organizării şi evidenţa contabiliăţii şi/sau publicării situaţiilor financiare, evidenţa registrelor comerciale şi/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveşte identitatea acţionarilor/asociaţilor şi administratorilor nu vor putea nici ele să facă parte din acţionariatul societăţilor de asigurări.

În ipoteza adoptării acestui proiect de normă al CSA, mai multe companii româneşti de asigurări s-ar afla în situaţia de a avea ca acţionari persoane juridice incompatibile cu această calitate, printre care Allianz Ţiriac Asigurări, unde compania off-shore Vesanio Trading Ltd deţine 44,01% din acţiuni, Asirom, care are în acţionariat fondul de investiţii Broadhurst Investments Ltd, înregistrat în Cipru, cu 14,93% din acţiuni, Ardaf, unde fondurile de investiţii cipriote Leo Overseas Ltd şi Clairmont Holdings Ltd deţin, împreună, 7,22% din acţiuni şi Delta Asigurări, care are printre acţionari şi un off-shore, Tabor Projects Limited, cu 92,08% din acţiuni, şi o structură sindicală, Asociaţia Salariaţilor din SNP Petrom, cu o deţinere de 7,91%. Acţionarii asiguratorilor autorizaţi pînă la data intrării în vigoare a prezentelor norme, care se află într-una din situaţiile deincompatibilitate menţionate, au la dispoziţie o perioadă de 12 luni pentru a-şi vinde acţiunile deţinute la aceştia. În plus, societăţile de asigurări sînt obligate ca, în termen de patru luni de la încheierea anului financiar, să transmită CSA situaţia acţionarilor direcţi şi procentul deţinut de către aceştia din capitalul social al companiei. Proiectul de normă al CSA introduce, practic, pentru societăţile de asigurări, aceleaşi exigenţe privind transparenţa acţionariatului valabile în cazul societăţilor de administrare de fonduri de pensii private.