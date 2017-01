Mai multe contracte cu medicii de familie

Anul 2007 s-a dovedit a fi unul cu schimbări multiple în domeniul sanitar. Reforma în sistemul sanitar, cu care Nicolăescu se laudă, le-a dat multe bătăi de cap medicilor care speră ca, în 2008, această situaţie să se schimbe. Cel mai greu le-a fost medicilor de familie care au trebuit să înveţe cum să evalueze starea de sănătate a pacienţilor în cadrul unui program naţional. “A fost un an bun din punct de vedere financiar. Dacă la începutul anului am avut o sumă modestă alocată pentru laboratoare, pe parcurs, aceasta s-a completat. De asemenea, nici medicii nu au mai făcut multe recomandări, pentru că multe analize s-au efectuat în cadrul programului naţional de sănătate. O realizare pentru acest an este mărirea valorii de contract la medicii dentişti. Înainte primeau în jur de 9 milioane de lei vechi pe lună, acum primesc cam 14 milioane. Vrem ca, în 2008, să se ajungă la 18 milioane de lei”, a declarat directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS), dr. Liviu Mocanu. Reprezentanţii CJAS au planuri mari în ceea ce priveşte salarizarea medicilor de familie. “Sperăm să putem mări procentul pentru serviciile medicale prestate. Acum, medicii sînt plătiţi în funcţie de cîţi pacienţi au înscrişi pe liste, însă cred că un medic care are mulţi pacienţi nu poate să îi trateze pe toţi cum trebuie. Dorim să se poată încheia contracte cu medicii de familie, fără a mai exista limita minimă de 1.000 de pacienţi. Există mulţi medici tineri care doresc să fie în contract cu noi, dar care nu au atîţia bolnavi pe listele lor”, a declarat dr. Liviu Mocanu. Conducerea CJAS susţine că doar în mediul rural se pot încheia în acest moment contracte cu medicii de familie fără a conta numărul de pacienţi pe care îi are un anumit medic pe lista sa.