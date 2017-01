Mai multe fonduri pentru Consiliul Concurenței!

Bugetul total pentru 2017 al Consiliului Concurenței (CC) va fi de 52,58 milioane lei, în creștere cu 13,5% față de 2016, potrivit proiectului publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Cheltuielile cu personalul vor crește cu 5,92%, la 41,51 milioane lei, iar cele cu bunurile și serviciile vor fi mai mari cu 30,6%, reprezentând 7,37 milioane lei. Din bugetul total al CC, 48,2 milioane lei reprezintă alocări de la stat, iar restul - venituri proprii. Potrivit documentului, Concurența vrea să achiziționeze, în 2017, echipamente IT de ultimă generație, care să asigure securitatea datelor cu conținut sensibil; de notat că una dintre cele mai eficiente instituții din România lucrează cu aparatură IT și servere depășite fizic și moral și se deplasează în teren cu autovehicule vechi de peste 15 ani. Chiar și așa, Consiliul rupe (pe românește), ținând la respect toți marii jucători din economie, care, în alte condiții, ne-ar arde la buzunare. Dar uite că-n schimb, în 2016, ei au fost sancționați cu peste 15,2 milioane euro.