Mai multe înmatriculări de autovehicule noi

Pentru că de la 1 ianuarie persoanele care vor să achiziţioneze un autovehicul vor plăti taxă de primă înmatriculare indiferent de cât de mult sau puţin poluează acesta, constănţenii se înghesuie să-şi înmatriculeze maşinile până la această dată. Prin urmare, lucrătorii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule (SPCRPCIV) Constanţa au de lucru din ce în ce mai mult. Şeful SPCRPCIV, cms şef Romeo Tecău, spune că acesta a fost primul motiv care a determinat creşterea numărului de vehicule înmatriculate, iar cel de-al doilea a fost determinat de prelungirea valabilităţii tichetelor prin programul Rabla până la 31 ianuarie 2011. „Tichetele din programul Rabla au constituit un imbold pentru constănţenii care doreau să-şi cumpere un autovehicul“, a declarat Tecău. Şeful SPCRPCIV a mai spus că, după bucureşteni, constănţenii sunt cei care preferă autovehiculele noi. Judeţul Constanţa se află printre ultimele în privinţa înmatriculărilor de autovehicule second hand. „Lunar sunt înmatriculate aprox. 350 de autovehicule noi şi 240 autovehicule second hand aduse din străinătate pentru prima dată. În plus, în fiecare lună au loc peste 1.500 de operaţii de transfer al unui autovehicul de la un proprietar la altul“, a mai spus Tecău.