Mai multe localități din județul Constanța, fără apă din cauza viscolului

Din cauza vântului puternic, la nivelul liniilor de alimentare cu tensiune s-au înregistrat mai multe avarii. Fără energie electrică staţiile şi sursele de apă ce asigură alimentarea cu apă a abonaţilor nu pot funcţiona. Astfel de situaţii s-au înregistrat la:

- Băneasa, Ostrov şi Lipnita: începând cu ora 03,30, din cauza unei avarii la liniile de alimentare cu tensiune, staţiile de pompare au rămas fără energie. Până în jurul orei 09,00, abonaţii din cele trei localităţi vor avea apă la robinete, alimentarea cu apă a acestora făcându-se la ora actuală de la nivelul rezervoarelor.;

- Valu lui Traian: de la ora 04,15 staţia de pompare aferentă Puţului 4 a rămas fără energie, fiind afectată alimentarea cu apă a Cartierului Nou din localitate;

- Topraisar: începând cu ora 05,30 s-a întrerupt energia la staţia de repompare Biruinţă ce asigura alimentarea cu apă a abonaţilor din Topraisar.

- Cumpăna: de la ora 05,49 s-a sistat furnizarea energiei la staţia de pompare Bifurcatie Cumpăna şi toţi abonaţii din localitate au rămas fără apă.

- Negru Vodă: de la ora 06,00 a rămas fără energie staţia de pompare din localitate şi toţi abonaţii sunt afectaţi de lipsa apei potabile.

Asigurăm toţi consumatorii din localităţile afectate de lipsa apei din cauza disfuncţionalităţilor de la nivelul sistemelor de alimentare cu energie, că lucrătorii RAJA vor relua imediat alimentarea cu apă la parametrii normali, după ce echipele Enel vor remedia avariile şi vor realimenta cu energie staţiile de pompare.

Staţiile de la nivelul surselor Caragea Dermen, surse ce asigură alimentarea cu apă a staţiei de tratare şi pompare Călăraşi din municipiul Constanţa, au rămas fără curent electric. În această situaţie, staţia nu mai poate fi alimentată cu apă. La ora actuală, abonaţii deserviţi, nu sunt afectaţi de lipsa apei potabile, deoarece alimentarea se face din rezervorul staţiei. În condiţiile în care, reprezentanţii Enel nu vor remedia avaria de la nivelul liniilor de alimentare cu tensiune de la sursele Caragea Dermen, abonaţii din cartierele Faleză Nord, Tomis I, Tomis ÎI, Tomis III şi zonele Centrală şi Peninsulară, vor rămâne, în aproximativ o ora, fără apă la robinete.

Şi la nivelul surselor Cişmele A, B, C, D şi 2, ce asigura alimentarea cu apă a staţiei de stratare şi pompare Palas nu este asigurată alimentarea cu energie. La ora actuală, rezervorul staţiei Palas poate asigura în continuare apă potabilă abonaţilor deserviţi pentru încă 8 ore.

Reprezentanţii Enel nu au reuşit realimentarea cu energie a staţiilor de pompare de la nivelul surselor Caragea Dermen, ce asigură apă pentru staţia de pompare şi tratare Călăraşi din municipiul Constanţa. În aceste condiţii, începând cu ora 10,00, abonaţii din cartierele Faleză Nord, Tomis I, Tomis ÎI, Tomis III şi zonele Centrală şi Peninsulară au apă la robinete cu presiuni scăzute.

La ora 09,15 a rămas fără energie şi staţia de pompare Ovidiu şi s-a sistat furnizarea apei către abonaţii din localitate.

În judeţul Ialomiţa, în jurul orei 09,45, a rămas fără energie şi Uzina de Apă Ţăndărei, motiv pentru care abonaţii din această localitate au rămas fără apă potabilă.

In jurul orei 10,20, reprezentantii Enel au reusit realimentarea cu energie a statiei de tratare si pompare Palas din municipiul Constanta. Imediat, s-au facut manevrele de vane si s-a reluat pomparea apei potabile catre zonele afectate. In conditiile in care nu vor mai exista intreruperi/fluctuatii in furnizarea energiei electrice, avand in vedere debitul, dar si zona mare deservita, abonatii din cartierele Energia, Baba Novac, CET, Viile Noi, Medeea, Palas, Km4-5, Km5, Poarta 6, Abator, Gara, Casa de Cultura, Inel I si Inel II, vor avea apa la presiuni normale in jurul orei 12,00.

La ora 10,00 au ramas fara energie si statiile de pompare din localitatile Corbu, Nicolae Balcescu si Mihai Viteazu. Abonatii din aceste localitati vor avea apa pana in jurul orei 13,00, fiind alimentati gravitational din rezervoarele statiilor de pompare.

Tot la ora 10,00 s-a oprit curentul electric si la sursele de apa din localitatile Istria si Nuntasi, abonatii din aceste doua localitati ramanand fara apa.

Si abonatii din Dulcesti, Plopeni, Chirnogeni, General Scarisoreanu si Olteni au ramas fara apa potabila la robinete din cauza avariilor la liniile de alimentare cu energie a statiilor de pompare.

La ora 09,45 a revenit tensiunea la sursa si statia de pompare Baneasa.

Vom reveni cu amănunte!