Mai multe locuri de parcare în Constanţa

13:07:40 / 18 Februarie 2015

S-au daramat garaje degeaba !

Au fost daramate garajele cu promsiunea ca se vor obtine mai multe locuri de paracare. Sunt apartamente unde sunt 2 masini. Erau mana cereascptr acestia. O masina in garaj , una in fata usii. Acum , s-a obtinut un loc de parcare in plus fata de numarul garajelor iar masinile nu mai incap in aceleasi locuri. Mai mult : In 2 ani de cand le-au darmat , abia au resusit sa le margheze cu vopsea alba. Nu au fost repartizate si nu se plateste nimic la bugetul local. Inainte , ptr garaje plateam. N-are nevoie Mazare de bani, stati linistiti ! El are vila ( pardon : sta in gazda in vila) cu garaj , cu debarcader , cu de toate. Doar noi l-am ales. Usca-i-s-ar stampila pe buletin, prostilor ce l-au votat !!!!