Mai multe melodii în limba română, la Eurovision

Organizatorul selecţiei naţionale pentru Eurovision 2010 din Moldova, televiziunea de stat a republicii, a postat online primele 14 piese înscrise la preselecţie. Dintre acestea, şapte melodii au texte în limba engleză iar restul, în limba română. Interpreţii basarabeni care doresc să-şi reprezinte ţara la etapa internaţională ce va avea loc în luna mai, la Oslo, mai pot trimite melodii până la data de 8 ianuarie. La selecţia naţională Eurovision 2010 Moldova pot participa doar cântăreţi cu cetăţenie moldovenească. De asemenea, compozitorii străini îşi pot înscrie creaţiile cu condiţia colaborării cu un interpret basarabean.

Piesele înscrise, până în prezent, la selecţia naţională Eurovision 2010 Moldova sunt: Proiectul „Monkey Mind & Daniela”, cu melodia „Smile”, Sasha Bognibov - „Do You Like My Sexy Lips?”, Turcu Pavel - „Imn Eurovision”, N.A.Y. - „The Last Chance”, One Man`s Project - „Sweet”, El Radu - „Dor de tine”, The Super Power - „Murmansk”, Marina Mihăilă - „I Know You Can”, Leylla - „Amintirele de dor”, Cristina Pintilie - „Mama Luna”, Slavici Moroz - „Destinul Meu”, Moscalu Natalia şi Romanitza - „Vreau să te aprind”, Jean - „Te vreau aproape” şi Ionel Istrati - „Wait!”.