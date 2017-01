Mai multe nașteri în luna mai, sporul natural a rămas negativ

Un număr de 14.492 de copii s-au născut în luna mai a acestui an, cu 1.216 mai mulți decât în aprilie, însă sporul natural a fost negativ, de 6.519 persoane, în condițiile în care au fost înregistrate 21.011 decese, cu 156 mai multe decât în luna precedentă, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an înregistrate în luna mai a fost de 124, în creștere cu 12 față de luna aprilie 2016 (112 decedați sub 1 an). Față de mai 2015, numărul născuților vii a fost mai mic cu 1.135 în luna mai 2016, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 361 mai mare. Conform INS, sporul natural a fost negativ atât în luna mai 2016 (6.519 persoane), cât și în luna mai 2015 (5.023 persoane). Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 16 mai mic, în luna mai 2016, decât cel înregistrat în luna mai 2015. Pe de altă parte, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat, în mai, 12.507 căsătorii, cu 7.716 mai multe decât în luna aprilie 2016. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și conform Legii nr. 202/2010 a fost de 2.718, cu 103 mai mare decât în luna aprilie 2016.