Mai multe spectacole la Delfinariu

CEAS ANIVERSAR. La un an de la sosirea la Constanţa a delfinilor Chen Chen, Pei Pei şi Ni Ni, constănţenii şi turiştii care vor fi prezenţi pe litoral săptămâna aceasta vor avea o şansă în plus să le vadă pe cele trei vedete ale Delfinariului Constanţa. Conducerea Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa a decis ca, în săptămâna 30 mai - 5 iunie, delfinii „cazaţi“ în bazinul acoperit al Delfinariului să ofere câte patru reprezentanţii pe zi. Prin urmare, cei care vor călca pragul Complexului vor putea urmări spectacolul cu delfini, în fiecare zi, la orele 11:00, 13:00, 16:00 şi 19:00. „Foarte multe şcoli şi grădiniţe din municipiul Constanţa, din judeţ şi din judeţele învecinate şi-au anunţat prezenţa în această perioadă. Pentru a putea onora şi solicitările venite din partea şcolilor, dar mai ales pentru a le permite accesul şi turiştilor veniţi pe litoral, am decis ca delfinii să ofere patru reprezentanţii pe zi. Nu putem să lăsăm pe dinafară nici copiii, care vin special pentru aceste spectacole, şi nici turiştii“, a declarat şeful secţiei Delfinariu din cadrul CMSN, Angelica Curlişcă.

PROGRAM ESTIVAL. Ea a mai spus că, din 6 iunie, se va trece la programul de vară. Mai exact, mamiferele marine vor putea fi urmărite în fiecare zi la orele 11:00, 15:00 şi 19:00. Cei care vor dori să treacă pragul Complexului vor trebui să scoată din buzunar 18 lei pentru copii şi 35 de lei pentru adulţi, preţ în care sunt incluse vizitele în Microrezervaţie şi la Expoziţia de Păsări Exotice, accesul la o demonstraţie la Planetariu şi, evident, un spectacol cu delfini.