Mai multe state americane contestă în justiţie reforma lui Barack Obama privind imigraţia

Un grup de 17 state americane, condus de Texas, a declanşat astăzi o acţiune în justiţie împotriva preşedintelui Barack Obama, pentru a contesta planul vizând regularizarea provizorie a situaţiei unui număr de aproximativ cinci milioane de imigranţi, relatează AFP. Procurorul statului Texas, Greg Abbott, a apreciat că proiectul preşedintelui american de a reforma unilateral sistemul de imigraţie din SUA, prezentat luna trecută în contextul în care un proiect de reformă este blocat în Congres, contravine Constituţiei. "Preşedintele nu respectă responsabilitatea de a aplica legile care au fost adoptate de Congres şi încearcă să rescrie legile privind imigraţia, deşi nu are autoritatea să facă acest lucru", a declarat, într-un comunicat, procurorul Abbott. De asemenea, Greg Abbott a depus plângere în numele statului Texas, dar şi al statelor Dakota de Sud, Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Mississippi, Montana, Nebraska, Carolina de Nord şi de Sud, Utah, West Virginia şi Wisconsin. Planul controversat al preşedintelui Obama are în vedere să acorde un permis de şedere pentru un termen de trei ani milioanelor de imigranţi ilegali care se află în Statele Unite de cel puţin cinci ani şi care au copii cu cetăţenia americană, sau rezidenţi legali. Potrivit Executivului american, planul are în vedere creşterea resurselor autorităţilor americane la frontiera cu Mexicul, în vederea consolidării măsurilor de supraveghere şi pentru a da prioritate în expulzări celor care au comis infracţiuni. Vicepreşedintele american Joe Biden a avertizat în cursul săptămânii că republicanii ar comite "o greşeală" dacă vor bloca negocierile privind bugetul, pentru a submina decretele contestate referitoare la imigraţie. Congresmenii americani urmează să ajungă până la 11 decembrie la un acord cu privire la buget, pentru a evita o nouă închidere parţială a agenţiilor guvernamentale, după o situaţie similară care a durat 16 zile anul trecut.